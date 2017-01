Prinţul Harry se antrenează să devină pilot de elicopter de luptă

Mezinul regretatei prinţese Diana calcă în continuare pe urmele fratelui său. După ce s-a îndreptat spre o carieră militară şi a reuşit să aibă o iubită frumoasă şi, mai nou, stilată, fiul cel mic al prinţului Charles învaţă să zboare şi îşi doreşte să devină pilot de elicopter de luptă. Pînă să colinde cerurile în căutarea inamicului, fratele prinţului William urmează un curs de pilotaj ce durează o lună, cu un avion de mici dimensiuni. Prinţul Harry trebuie să efectueze peste 13 ore de zbor, în care instructorul va evalua dacă are calităţile necesare pentru a deveni pilot de elicopter de luptă. Tînărul cu sînge albastru are speranţe mari, dar este conştient că are în faţă cea mai mare încercare de pînă acum, la care peste 50% dintre candidaţi sînt picaţi. ”Doar fiindcă prinţul Harry face parte din Familia Regală, nu garantează faptul că el va trece de luna viitoare. Poate să fie cazul în care nu are coordonarea necesară să absolve cursul”, a mărturisit un reprezentant al Aviaţiei Britanice.

Nu este exclus ca al doilea născut al lui Lady Di să vrea să se întoarcă pe cîmpul de luptă din Afganistan. Acolo, ca pilot, prinţul Harry ar fi în continuare în pericol, dar nu ar mai atrage atenţia inamicilor asupra colegilor militari. În cazul în care va reuşi să treacă testul, iubitul lui Chelsy Davy va începe, în ianuarie, un curs de pilotaj de 18 luni cu un elicopter. În aceeaşi lună, prinţul Harry se va antrena să devină pilot de elicopter de luptă cu ”acte în regulă” pentru Marina Regală.