Prinţul William a lipsit de la prima repetiţie pentru nuntă

Prinţul William a lipsit, vineri dimineaţă, de la prima repetiţie pentru nuntă, la Catedrala Westminster din Londra, unde au ajuns numai viitoarea sa soţie, Kate Middleton şi fratele lui, prinţul Harry. Absenţa prinţului a fost motivată de obligaţiile pe care le are în cadrul forţelor aeriene regale din Ţara Galilor. Totuşi, la repetiţia pentru nuntă au fost prezenţi sora lui Kate, Pipa şi fratele lui William, Harry, care vor fi domnişoară, respectiv cavaler de onoare. Vorbind despre nuntă, prinţul William a mărturisit recent că se simte foarte norocos. ”Ştiu că sunt foarte norocos. Am susţinerea familiei mele, a prietenilor, fac ceva ce îmi place şi o am pe Catherine”, a spus prinţul William. Programul nunţii prinţului William a fost publicat vineri. Calendarul a fost stabilit de consilierii prinţului, coordonaţi de un fost soldat din forţele speciale. Astfel, Kate Middleton va pleca la ora 9.51 GMT de la hotelul unde îşi va petrece ultima noapte de celibatară şi va avea la dispoziţie mai puţin de nouă minute pentru a parcurge, într-un Rolls-Royce, distanţa dintre hotel şi Catedrala Westminster. Ceremonia religioasă, programată de la ora 10.00 GMT la 11.15 GMT, va fi retransmisă prin difuzoarele instalate de-a lungul drumului parcurs de cuplu după căsătorie, potrivit programului publicat de Palatul Saint-James, biroul prinţului William. Procesiunea în caleaşcă, între Catedrala Westminster şi Palatul Buckingham, va dura un sfert de oră, de la 11.15 la 11.30 GMT. Cuplul va saluta, la 12.25 GMT, mulţimea adunată în faţa Palatului Buckingham, reşedinţa londoneză a reginei Elizabeta a II-a, unde va avea loc recepţia de la amiază şi dineul. Căsătoria lui Kate Middleton cu prinţul William, pe 29 aprilie 2011, la Catedrala Westminster din Londra, în prezenţa a aproximativ 1.900 de invitaţi, va avea loc la 30 de ani de la somptuoasa căsătorie dintre prinţul Charles şi prinţesa Diana, celebrată în 1981, la Catedrala Saint-Paul din Londra. Cuplul a divorţat în 1996, iar prinţesa Diana a murit în urma unui accident de automobil, la Paris, în 1997. Ulterior, Charles s-a căsătorit cu Camilla, o veche prietenă a sa.

Primul copil pe care îl vor avea prinţul William şi Kate Middleton ar putea moşteni tronul, indiferent dacă va fi băiat sau fată, vicepremierul Nick Clegg, responsabil cu reforma constituţională, ridicând deja problema modificării vechilor reguli. Potrivit unei legi vechi de 300 de ani dar care este valabilă şi în prezent, primul născut băiat al prinţului William va fi moştenitor al tronului, chiar dacă el ar avea o soră mai mare. Moştenitorii pe linie masculină au prioritate la tron, potrivit Act of Settlement (1701), aceeaşi lege care le interzice monarhului să ia în căsătorie o persoană de religie catolică. Regina Elizabeta a II-a a ajuns pe tron doar pentru că nu avea fraţi. Dacă fiul ei cel mare, Charles, ar fi murit înainte de a avea copii, succesiunea la tron i-ar fi revenit prinţului Andrew, şi nu celui de-al doilea născut al reginei, prinţesa Ann. Cu mai puţin de două săptămâni de nunta regală, vicepremierul liberal Nick Clegg a declarat că legea trebuie schimbată, Guvernul căutând o modalitate de a da copiilor lui Kate şi William drepturi egale. Potrivit Sky News, regina şi-ar fi dat consimţământul, în cazul în care aceasta este dorinţa poporului, dar premierul conservator David Cameron ar fi mai reticent în privinţa schimbării, din cauza complicaţiilor pe care le-ar genera şi care ar consuma timp, într-un moment în care atenţia ar trebui să se concentreze asupra deficitului bugetar şi aplicării agendei guvernamentale. Oficial, Buckingham Palace a spus că nu comentează această chestiune, care ţine de competenţa Guvernului.