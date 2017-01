Prinţul William vrea să modernizeze monarhia

Fiul cel mare al regretatei prinţese Diana a declarat într-un documentar ce va fi difuzat astăzi, de postul de televiziune Sky 1, că doreşte să modernizeze monarhia şi să schimbe felul în care familia regală britanică obişnuieşte să abordeze anumite chestiuni tradiţionale. Prinţul William are propriile sale opinii în anumite chestiuni referitoare la monarhia britanică şi a acceptat să apară în acest documentar, realizat de Ben Fogle, deoarece a ţinut să se exprime în mod public asupra lucrurilor care îl interesează.

Anumite voci din Marea Britanie îi reproşează însă prinţului William graba cu care a făcut aceste declaraţii, deoarece tatăl său, prinţul Charles, este moştenitorul tronului britanic. În schimb, Ben Fogle, realizatorul acestui documentar, consideră că prinţul William, al doilea pe lista succesorilor la tronul Marii Britanii, va comunica cu poporul britanic mai bine decât o face tatăl său, prinţul Charles. ”Nu este o persoană care renunţă uşor la punctul său de vedere. Are opinii foarte puternice. Am impresia că îşi doreşte să modernizeze familia regală”, a declarat Ben Fogle. Realizatorul britanic, al cărui documentar se concentrează pe activităţile desfăşurate de prinţul William în Africa, împreună cu organizaţia pentru conservarea naturii Tusk Trust, l-a întrebat la un moment dat dacă nu cumva s-a plictisit deja ca ”autorităţile superioare”, cuvinte în spatele cărora se ascund Guvernul britanic, Palatul Regal sau mass-media, să îi spună mereu ceea ce are voie să facă. ”Tocmai aceasta este problema. Îmi place să mă plasez intenţionat într-o poziţie de dezacord cu ei, deoarece multe dintre lucrurile pe care le fac sau le spun ei sunt de modă veche, nu funcţionează în zilele noastre sau sunt, pur şi simplu, greşite”, a răspuns prinţul William. ”Oamenii au o impresie greşită despre ceea ce se întâmplă în familia noastră. Vreau să îi corectez şi vreau ca oamenii să ştie că şi în familia noastră se petrec lucruri noi şi că există abordări noi şi că nu există niciun motiv care să împiedice pe cineva să încerce să fie diferit. Ascult părerile oamenilor, îmi place să ţin cont adeseori de ele şi apoi să îmi formulez propria opinie”, a adăugat acesta.

Documentarul prezintă călătoria pe care prinţul William, în vârstă de 28 de ani, a efectuat-o împreună cu fratele său, prinţul Harry, în vârstă de 26 de ani, în Botswana, în luna iunie. Va fi difuzat de postul de televiziune britanic Sky 1, astăzi, începând cu ora locală 20.