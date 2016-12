Prînzul în formă lichidă, benefic pentru curele de slăbire

Alimentele cu un conţinut mare de apă, precum supele, le ajută pe persoanele aflate la dietă să slăbească, deoarece asigură senzaţia de saţietate pentru mai mult timp. Nutriţioniştii consideră că alimentele precum orezul, pastele, supele şi tocanele menţin senzaţia de saţietate pentru mai mult timp. Toate acestea, în condiţiile în care apa face parte, în mod obligatoriu, din prepararea alimentelor. Dacă beţi un pahar cu apă în timp ce mîncaţi, nu va avea acelaşi efect, se explică într-un studiu realizat de Fundaţia Britanică pentru Nutriţie. Această teorie se bazează pe o serie de studii care au demonstrat că, deşi oamenii mănîncă alimente diferite în zile diferite, greutatea hranei consumate zilnic diferă foarte puţin. Acest lucru înseamnă că dacă vom mînca alimente care sînt la fel de voluminoase, dar care conţin mai puţine calorii, ar trebui să ne simţim stomacul la fel de plin.

Alimentele cu un conţinut mare de apă tind să aibă un conţinut mic de calorii sau o densitate energetică scăzută. Pentru a afla densitatea energetică a unui aliment, trebuie să împărţim numărul de calorii la greutatea alimentului. Astfel, o pungă de chipsuri de 40 de grame, cu 200 de calorii, are o densitate energetică de cinci, valoare ce plasează acest aliment în fruntea acestei scale. La celălalt capăt al scalei se află cele mai multe fructe şi legume, dar şi supele de verdeţuri, iaurturile slabe, fasolea verde, cartofii fierţi şi fulgii de porumb. Toate aceste alimente conţin multă apă şi au o densitate energetică de 1,5 sau mai mică, fiind ideale pentru persoanele care vor să slăbească. Printre alimentele cu o densitate energetică medie se află căpşunile şi frişca, lasagna, friptura şi pizza. Alături de chipsuri, la capătul înalt al acestei scale, cu valori de patru sau chiar mai mari, se află brînza, ciocolata, maioneza şi untul. Iubitorii de ciocolată se pot delecta, totuşi, cu spumă de ciocolată, care are o valoare mai scăzută. O spumă cu puţine calorii are un sfert din cantitatea de calorii a varietăţii solide a aceluiaşi aliment, putînd fi considerată aliment de umplere. Medicii britanici le recomandă tuturor oamenilor să mănînce mai multe alimente cu densitate energetică scăzută, cantităţi moderate de alimente cu densitate energetică moderată şi cantităţi mici de alimente cu densitate energetică mare.