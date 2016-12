Prioritatea Guvernului: vorbăria multă

NOI PROMISIUNI... DE LA BOC! Guvernanţii şi-au făcut un prost obicei din a vorbi mult şi a se lăuda în stânga şi în dreapta cu planurile lor măreţe de a readuce România pe drumul cel bun. Trei ani la rând pedeliştii au întors ţara asta cu susul în jos, prostindu-i pe români, mai întâi, cu „nu e criza, ba e criza”, cu îndemnuri către autorităţile locale de genul „veniţi de accesaţi fonduri europene”, dar tot noi facem regulile, cu scăderile salariale până la 70% şi au culminat cu ultima „palmă” dată populaţiei: neacordarea subvenţiei pentru încălzirea în sezonul rece. Ultima „prioritate” anunţată public de Emil Boc este să implementeze cele 14 miliarde de euro din fonduri europene cu care se laudă că le are în lucru. Asta nu e tot, Boc face tot posibilul să se pună iar bine cu românii, dar fără prea multe şanse, pentru că oamenii nu au uitat că încă au salarii micşorate, deşi din partea portocaliilor aveau promisiuni cu duiumul. Că tot se apropie alegerile anul viitor, Guvernul s-a gândit să-şi cumpere voturile şi noi promisiuni că din 2012 începe realocarea unor fonduri europene pentru programe precum cel de reabilitare a blocurilor de locuit. \"Este un program extrem de important pentru România, are avantaje atât în ceea ce priveşte factura la energia termică pe care o plăteşte populaţia, cât şi în privinţa dezvoltării economiei\", s-a lăudat premierul, deşi programul nu a fost implementat în toată ţara iar contribuţia financiară nu o asigură doar statul, ci şi populaţia are o cotă parte.

2012, AN DECISIV PENTRU ROMÂNIA! Pe de altă parte, de la Bruxelles, comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, a atras atenţia că 2012 va fi decisiv pentru România în privinţa implementării proiectelor europene, întrucât de felul cum se vor absorbi fondurile depind alocările viitorului buget al UE. \"România, ca viitor mare beneficiar al fondurilor structurale, trebuie să aibă un interes foarte clar, anume să fie un buget semnificativ pentru fonduri structurale în viitor (...) E necesar să dovedim, mai ales în 2012, că România este capabilă să folosească banii europeni pe care-i are şi să-i implementeze\", a mai spus Hahn. El a menţionat că trebuie convinse statele cu statut de contributoare net la bugetul UE că investiţiile în ţări precum România reprezintă investiţii în bunăstarea vechilor state membre.