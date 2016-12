Priorităţile ICR în 2013

Printre priorităţile Institutului Cultural Român (ICR) pentru anul 2013 se numără prezentarea în forme variate a culturii române în exterior, prin concerte, expoziţii, târguri de carte, traduceri de cărţi ale autorilor români, finanţarea de proiecte care asigură cunoaştere, vizibilitate şi prestigiu culturii române şi a unor burse destinate sprijinirii creatorilor. Într-un comunicat al ICR, semnat de preşedintele Institutului, Andrei Marga, se menţionează că unul din obiectivele importante pentru anul viitor îl constituie punerea în funcţiune a platformei electronice „România in the World”. Aceasta este menită să asigure, printre altele, sprijinirea unor acţiuni culturale şi a publicaţiilor comunităţilor româneşti din afara ţării.

ICR va sprijini, totodată, organizarea de evenimente culturale internaţionale de talie majoră (concerte, festivaluri, reuniuni etc.) în România. Se va avea în vedere prezentarea contribuţiilor româneşti în ştiinţă şi tehnologie, precum şi extinderea dezbaterii publice asupra evoluţiei României. De asemenea, ICR intenţionează şi editarea de publicaţii proprii destinate să facă cunoscută cultura română în exterior („The Review of Romanian Books”) şi de serii de volume („The Library of Romania”) în acelaşi scop.

Conducerea ICR va urmări sincronizarea activităţii din institutele culturale române din străinătate prin stabilirea de acţiuni cu impact major, lărgirea înţelegerii şi asumării culturii, organizarea de biblioteci ale culturii române şi de cursuri de limbă română etc. Nu în ultimul rând, se va avea în vedere trecerea tuturor formelor de sprijin material în seama concursurilor anunţate public şi decise de jurii competente şi independente. Printre obiectivele pentru 2013 se mai numără amplificarea cooperării cu institute culturale naţionale din Uniunea Europeană şi din alte ţări, mărirea ponderii resurselor extrabugetare şi accesarea de resurse financiare europene.