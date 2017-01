„Prisoners”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul „Prisoners”, cu Hugh Jackman şi Jake Gyllenhaal în rolurile principale, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american. Acest film, care spune povestea unui tată aflat în căutarea fiicei sale răpite şi a prietenei acesteia şi care încearcă să îşi facă singur dreptate după ce Poliţia nu reuşeşte să le găsească pe cele două fetiţe, a obţinut încasări de 21,4 milioane de dolari, de vineri până duminică, în cinematografele nord-americane.

Filmul „Insidious: Chapter 2”, al doilea dintr-o franciză horror în care Patrick Wilson joacă rolul unui tată de familie conectat cu lumea spiritelor, a pierdut poziţia de lider pe care o ocupa săptămâna trecută şi a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 14,5 milioane de dolari. Filmul „The Family / O familie criminală”, regizat de Luc Besson, a coborât un loc, pe poziţia a treia, cu încasări de 7 milioane de dolari. Având o distribuţie în care strălucesc Robert De Niro, Michelle Pfeiffer şi Tommy Lee John, acest film prezintă încercările unui fost mafiot new-yorkez, aflat sub protecţia FBI, de a se integra într-un mic sat din Normandia, alături de soţia sa. Surpriza din box office-ul din această toamnă, comedia mexicană „Instructions Not Included” („No se aceptan devoluciones”, în versiunea originală), îşi continuă drumul spre succes, reuşind să urce două locuri, până pe poziţia a patra, cu încasări de 5,7 milioane de dolari. Această comedie prezintă un playboy mexican care ajunge să îşi cunoască fiica în circumstanţe neobişnuite. Musicalul „Bătălia anului / Battle of the Year: The Dream Team”, un film despre un grup de breakdance, a debutat pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 5 milioane de dolari. Comedia „Noi suntem familia Miller / We're the Millers”, cu Jennifer Aniston, care joacă rolul unei dansatoare de striptease, o femeie cinică implicată într-un caz de contrabandă cu canabis între Mexic şi SUA, a coborât o poziţie, până pe locul al şaselea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari. Filmul „The Butler”, regizat de Lee Daniels, în care actorul Forest Whitaker întruchipează un majordom care a avut şansa de a fi un martor privilegiat al vieţii de la Casa Albă, a coborât trei poziţii şi a ajuns pe locul 7, cu încasări de 4,3 milioane de dolari. Filmul SF „Riddick”, cu actorul Vin Diesel în rolul principal, a coborât pe locul al optulea, cu încasări de 3,7 milioane de dolari. „The Wizard of Oz (3D/IMAX)”, un film din 1939 relansat în versiune Imax-3D, a debutat pe locul al nouălea în box office-ul nord-american, cu încasări de 3 milioane de dolari.

Filmul de animaţie „Avioane / Planes”, realizat după modelul celebrei animaţii „Cars”, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane, după ce a vândut bilete de 2,9 milioane de dolari.