Privatizare cu deja-vu

CFR Marfă este o comoară, dar una plină de datorii, a declarat ieri premierul Victor Ponta, precizând că dacă procedurile de privatizare a companiei ar fi fost grăbite, ele ar fi putut fi contestate. „Nu pot decât să-mi doresc să se meargă mai departe cu evaluarea ofertelor şi să avem un câştigător care să poată investi în CFR Marfă, să păstreze locurile de muncă, probabil nu toate (poate ca la Oltchim), şi să facă o companie mare din nou viabilă. Prin 2008, CFR Marfă era pe profit. După ce a fost jefuită, în 2009 - 2011, a ajuns cu vreun miliard şi jumătate pe minus”, a spus premierul. Ministerul Transporturilor a republicat la 16 mai anunţul privind vânzarea a 51% dintre acţiunile CFR Marfă, venitul mediu anual minimal din activitatea de transport marfă al investitorilor interesaţi fiind redus, de la 100 milioane euro (în anunţul anterior) la 20 milioane euro. Interesant este că firmele care au depus oferte sunt aceleaşi care au participat şi la procedura precedentă, respectiv Grup Feroviar Român, Omnitrax INC şi Asocierea Transferoviar Grup şi Donau - Finanz Gmbh. Câştigătorul licitaţiei va fi anunţat la 20 iunie. Ofertele lor fuseseră respinse la 15 mai de comisia de privatizare din Ministerul Transportului. La acea vreme, reprezentanţii MT spuneau că nu pot încălca legea, oricât de mult şi-ar dori să privatizeze CFR Marfă şi să respecte acordul cu FMI: „Unul dintre competitori a susţinut că are scrisoare de garanţie bancară direct de la bancă, dar, după verificarea dosarelor, s-a constatat că nu o avea. Altul a spus că are domeniu de activitate sectorul feroviar, însă verificarea a relevat că mai făcea şi alte lucruri”. Tot ieri, ministrul de resort, Relu Fenechiu, a subliniat din nou că îşi va da demisia dacă privatizarea CFR Marfă eşuează din cauza sa sau a oamenilor din minister.