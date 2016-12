Privatizarea CFR Marfă, „cu pistolul la tâmplă“

În toiul discuţiilor despre privatizarea CFR Marfă, ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat, vineri, că respectiva privatizare a avut loc „cu pistolul la tâmplă“, însă au fost respectate toate prevederile legale şi speră ca viitorul companiei să-l urmeze pe cel al Petrom, chiar dacă sunt transferate datorii de 100 de milioane de euro. „Sunt dispus şi stau în faţa oricui contestă această privatizare, nu ne-am abătut absolut deloc de la litera şi spiritul legii“, a spus ministrul Transporturilor despre privatizarea CFR Marfă. Ministrul a susţinut că nu au nicio valoare contestaţiile companiilor în ceea ce priveşte procesul de privatizare, finalizat cu desemnarea Grup Feroviar Român, deţinut de omul de afaceri Gruia Stoica, drept câştigător al licitaţiei. Fenechiu a susţinut că nu crede că-şi permite cineva în România „să arunce 10 plus 18 milioane de euro aşa... nici măcar de dragul FMI“. Ministrul Transporturilor a precizat că banii din privatizarea CFR Marfă vor intra în bugetul statului, prin Ministerul de Finanţe, pentru diminuarea deficitului. „Eu mi-aş dori ca cei care au cumpărat CFR Marfă să dezvolte această companie şi statul în fiecare an să nu mai plătească de la buget subvenţii, ci să primească de la companie dividende. În momentul ăla abia cred că ne-am atins obiectivele“, a spus Fenechiu. El a menţionat că statul, în calitate de acţionar minoritar la CFR Marfă, va trebui să vegheze asupra problemelor angajaţilor, asupra parcursului financiar al companiei. „Eu mi-aş dori ca această companie să urmeze un viitor de tipul OMV şi nu de tipul Mechel“, a completat ministrul. Fenechiu a afirmat că, în ceea ce priveşte parcursul financiar al CFR Marfă, corpul de control analizează activitatea acestei companii din 1996 până în 2012, analiza urmând să fie dată publicităţii. Oficialul a precizat că reprezentanţii ministerului la Bruxelles au trimis scrisori de invitaţie la privatizarea CFR Marfă către toate marile companii din Europa, iar peste 12 companii şi-au manifestat intenţia de a participa la privatizare. „Din nefericire, 2012 a fost un an prost pentru transportul de marfă din Europa, multe companii au terminat anul pe pierderi şi există reglementări clare în ţările membre că, atunci când nu ai profit, nu ai dreptul să faci investiţii în anul următor“, a explicat Fenechiu, menţionând că GFR a îndeplinit inclusiv condiţiile iniţiale din caietul de sarcini din prima procedură de privatizare. Fenechiu a susţinut că, în prezent, CFR Marfă mai are datorii de aproximativ 100 de milioane de euro, pe care le va prelua GFR.

În plus, ministrul a fost întrebat dacă există garanţii asupra promisiunilor făcute de GFR pentru viitoare investiţii în CFR Marfă. „Nu, atât timp cât în caietul de sarcini nu sunt cerute, nici nu pot să cer garanţii. Aceasta este o acţiune pe care şi-a asumat-o de bună voie investitorul. Nu pot să-i cer garanţii. Dacă va face sau nu va face aceste investiţii rămâne de văzut, dar nu erau condiţii în caietul de sarcini“, a răspuns Fenechiu. Amintim că GFR, deţinut de omul de afaceri Gruia Stoica, a fost declarat câştigător în procesul de privatizare a CFR Marfă, oferind un preţ de 202 milioane euro pentru pachetul de 51% din acţiuni şi asumându-şi investiţii de 900 milioane lei plus 1,5 milioane euro investiţii de mediu, anunţa, joi, Fenechiu.

REACŢIE POLITICĂ În acest context, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat joi seara, la un post de televiziune, că cineva ar trebui să sesizeze DNA în cazul datoriilor CFR Marfă anulate de Guvern, apreciind, pe de altă parte, că privatizarea companiei menţionate este un succes în condiţiile impuse de FMI. Liderul liberal a menţionat că, iniţial, atât CSAT-ul, cât şi Relu Fenechiu au opinat că CFR Marfă nu trebuie privatizat, dar, la cererea FMI, s-a revenit asupra acestei păreri, deşi „privatizările de nevoie nu sunt întotdeauna afaceri grozave“. „Faptul că privatizarea s-a desfăşurat, a avut loc, contractul s-a încheiat şi s-a încheiat în termenul angajat cu FMI cred că este un succes. Despre cel care a câştigat, grupul economic care a câştigat licitaţia, eu nu pot spune nimic. (...) Cum va decurge semnarea în detaliu a contractului, respectarea termenilor săi, iarăşi nu am de unde să ştiu acum. E de văzut. (...) Eu consider un succes categoric că ceva care s-a angajat s-a realizat“, a conchis Crin Antonescu.