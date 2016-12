Privatizarea CFR Marfă se face doar cu Grup Feroviar Român

Problemele legate de privatizarea Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă“ SA continuă. Asocierea româno-austriacă Transferoviar Grup (TFG) - Donau Finanz GMBH & Co KG a anunţat că se retrage din procesul de privatizare a CFR Marfă. Decizia companiei vine la scurt timp după ce întreprinderea americană OmniTRAX a ieşit din cursa privatizării. Ambele companii au depus contestaţii şi cereri de suspendare a procesului până la rezolvarea contestaţiei şi obligarea autorităţii contractante la reluarea întregii proceduri, invocând timpul prea scurt pentru analizarea tuturor documentelor. În condiţiile date, privatizarea CFR Marfă continuă doar cu Grup Feroviar Român (GFR), companie deţinută de omul de afaceri Gruia Stoica. De asemenea, omul de afaceri declară că va depune vineri oferte şi pentru preluarea capitalului majoritar al companiilor feroviare de marfă din Bulgaria şi Croaţia. Conform premierului Victor Ponta, procedura de privatizare a CFR Marfă s-a derulat conform legii şi în consultare cu partenerii internaţionali, susţinând că nu are ce să-i reproşeze ministrului Transporturilor, Relu Fenechiu. Inclusiv transformarea datoriilor în acţiuni era introdusă de la început în procedură, „altfel nu venea nimeni“ la licitaţie, a precizat Ponta. Termenul pentru depunerea ofertelor de cumpărare a expirat ieri, la ora 12.00, câştigătorul urmând sã fie desemnat astăzi, Ministerul Transporturilor (MT) având două luni la dispoziţie pentru semnarea contractului de privatizare. Premierul l-a atenţionat pe ministrul de resort că, dincolo de garanţiile financiare ale firmei cumpărătoare, există şi alte aspecte foarte importante, cum ar fi investiţiile viitoare în companie şi câte locuri de muncă vor mai rămâne. Privatizarea CFR Marfă presupune vânzarea prin licitaţie a 51% din acţiunile companiei, iar preţul de pornire este de 180 milioane de euro. Din punctul de vedere al angajaţilor, preţul minim de vânzare nu este cel real, de aceea sindicaliştii din cadrul Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din România (FMLR) întreprind zilele acestea acţiuni de pichetare a sediului MT, solicitând o evaluare corectă a companiei, întrucât, în cazul subevaluării, siguranţa locurilor de muncă în cadrul companiei este pusă în pericol. Privatizarea CFR Marfă reprezintă o precondiţie solicitată de experţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) pentru ca ultima evaluare a acordului început în 2011 să intre în Consiliul Director al instituţiei internaţionale. Conform acordului cu FMI, Executivul are sarcina de a desemna câştigătorul licitaţiei pentru privatizarea CFR Marfă, dar nu şi de a finaliza tranzacţia, operaţiune care se va face după îndeplinirea tuturor condiţiilor contractuale. Conform liderului FMLR, Iulică Măntescu, „decizia luată de TFG - Donau Finanz GMBH & Co KG, de a stopa demersurile pentru achiziţionarea pachetului majoritar al CFR Marfă, reprezintă o decizie personală, însă era mai bine să se retragă de la bun început. Reprezentanţii firmelor trebuia să-şi dea seama că termenele din procesul de privatizare sunt foarte scurte şi că nu există suficient timp pentru analizarea volumului total de informaţii”. Din perspectiva sindicalistului, privatizarea CFR Marfă - chiar dacă va avea loc - ar trebui să fie declarată drept o privatizare eşuată şi să fie reluată ulterior, în alte termene şi condiţii.