Privatizarea CFR Marfă, sub control

Reprezentanţii Băncii Mondiale (BM) s-au oferit să acorde sprijin şi consultanţă privind desfăşurarea în bune condiţii a privatizării companiei CFR Marfă, informează un comunicat al Ministerului Transporturilor (MT) remis, ieri, publicităţii. Oficialii instituţiei financiare internaţionale s-au întâlnit ieri cu ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, temele abordate vizând în special stadiul privatizării CFR Marfă şi implementarea managementului profesionist la companiile aflate sub autoritatea MT. “După trei luni sunt în măsură să vă spun multe din lucrurile pe care le-am făcut aici şi sper, din toată inima, că după alte trei luni vom putea avea rezultate concrete în privinţa măsurilor pe care le-am luat în această perioadă. Aş începe prin a vă spune că, aşa cum am promis în luna ianuarie a acestui an, CFR Marfă şi CFR Călători au astăzi management privat şi, aş îndrăzni să spun că, spre deosebire de alte situaţii, au şi management performant\', a declarat, cu această ocazie, Relu Fenechiu. Reprezentanţii BM au apreciat atât progresele făcute de MT privind implementarea managementului performant, cât şi cele referitoare la stadiul de privatizare al CFR Marfă. Ambele părţi şi-au exprimat determinarea de a identifica cele mai bune soluţii privind managementul profesionist. “Angajamentul meu faţă de dumneavoastră privind implementarea acestui tip de management a fost de nouăzeci de zile. Până la sfârşitul lunii aprilie vom avea management performant la Aeroportul Bucureşti şi la Metrorex. Deja suntem în proces de finalizare la unele companii mai mici”, a mai spus ministrul Transporturilor. În cadrul discuţiilor, Relu Fenechiu şi-a exprimat anumite rezerve privind performanţele realizate de managementul privat al unor companii, management selectat în baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. “Nu vreau să nominalizez, dar avem astfel de situaţii în care managementul privat merge mai prost decât atunci când era management de stat. Atât timp cât voi fi la conducerea acestui minister şi voi putea să gestionez lucrurile, doresc să organizez companiile într-o mentalitate corporatistă”, a subliniat Fenechiu.