Privatul despre care vă vorbesc nu este un om de afaceri în adevăratul sens al cuvîntului. Cu toate că, în anumite situaţii, face caz de poziţia pe care o ocupă, în mediul rural, în fundul curţii ţăranilor neînstăriţi, cunoscuţi pentru legăturile lor strînse cu glia strămoşească. Privatul nostru are originile bine înfipte în privata rurală, în fapt, clasicul WC în aer liber moştenit de la daci încoace. Privatul din această categorie este un tip porcos în cuget, simţiri şi limbaj. După cum se exprimă unii pe diverse forumuri, constat că în patria noastră, ca efect al capitalismului de cumetrie, s-au înmulţit privaţii cu gena descrisă mai sus. Individul umblă toată ziua cu ştiţi dumneavoastră ce în gură. Are, ca să zic aşa, un limbaj infect. Cît despre educaţie, nu a auzit în viaţa lui de stagiul celor şapte ani de acasă, pentru că, din cîte înţeleg, şi-a dedicat, din fragedă pruncie, întreaga existenţă şi activitate privatei. Avem de-a face cu un scîrbos fără de pereche, cu un şmecher care s-a bălăcit prin toate zoaiele şi scursurile vieţii. Privatul pornit din privată i-a dat porcului şansa de a se reabilita. Comportamentul său, vreau să spun, se plasează sub nivelul infect al apucăturilor cu care ne-a obişnuit, în general, un guiţător din producţia internă. Ca să pară inventiv şi interesant, privatul porcin scormoneşte toată ziua cu rîtul prin gunoaie. După duhoarea sa caracteristică, poţi depista cu uşurinţă traseul pe unde duce dumnealui vorba. Privatul este neîntrecut în reciclarea gunoaielor pe care le valorifică din gură în gură. Vocabularul său este limitat şi porcos, chiar dacă dumnealui se străduieşte întotdeauna să facă pe deşteptul. Nu recomand nimănui să stea alături de un privat ca el. Pute de te înfioară! E groaznic, în ciuda faptului că se parfumează înaintea unor sindrofii. Dacă intri în gura privatului, ceea ce nu doresc nici duşmanilor mei, te umple de mizerie. Nu se mulţumeşte doar să te înjure, fiind, în materie de insultă, calomnie şi denigrare, greu de doborît. Privatului din curtea ţăranului îi place la nebunie să bîrfească. Se spune despre el că nu a cunoscut hîrtia igienică nici în momentele cele mai grele din întreaga lui existenţă. Citesc aproape zi de zi opiniile puturoase ale celor care folosesc excesiv un limbajul de closet sau de privată părăsită. N-au pic de bun simţ. Scapă pe gură tot ceea ce screme mintea lor sulfuroasă. Privatul de privată simte zilnic nevoia să înjure. Unii se refulează în acest fel după ce scot capul de sub papucul nevestei. În foarte multe cazuri, papucul nevestei capătă forma unei guri de canalizare. Alţii sînt complexaţi din cauza şefului direct şi, cînd scapă pe cîmpii, nu pierd ocazia să înjure vîrtos. În materie de înjurături, există o scală a valorilor. Chiar şi la acest capitol, privatul de privată se află în coada clasamentului. El este primul la mitocănii. Dar, cum să spun, este mitocan de-a binelea. În cazul său, mîrlănia şi bădărănia se propagă rapid precum metastaza. Sigur, e vorba de metastaza prostiei…