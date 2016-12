Priveghi în memoria lui Philip Seymour Hoffman

Actriţele Amy Adams şi Michelle Williams, colege de distribuţie cu Philip Seymour Hoffman, dar şi membri ai familiei şi prieteni apropiaţi ai acestuia au participat, joi, la un priveghi în memoria actorului decedat duminică, la New York, aparent din cauza unei supradoze de heroină. Priveghiul a avut loc în capela funerară Frank E. Campbell din cartierul Upper East Side din Manhattan, iar Poliţia a escortat vizitatorii în capelă, în timp ce fotografii şi fanii, ţinuţi la distanţă printr-un cordon al forţelor de ordine, încercau să fotografieze celebrităţile prezente. O ceremonie religioasă privată în memoria actorului s-a desfăşurat vineri, la New York, potrivit familiei acestuia.

Actriţa Amy Adams a jucat alături de Philip Seymour Hoffman în filmul ”The Master” (2012), de Paul Thomas Anderson. Michelle Williams, fosta parteneră de viaţă a lui Heath Ledger, a fost colegă de distribuţie cu Philip Seymour Hoffman în ”Synecdoche, New York”, de Charlie Kaufman (2008). Actorul american are o filmografie bogată, cu peste 50 de pelicule, remarcându-se cu multe roluri dificile, precum cele din ”Marele Lebowski”, ”Talentatul domn Ripley”, ”Doi oameni perfecţi”, ”Dragonul Roşu”, ”Cold Mountain”, ”Misiune: Imposibilă III”, ”Synecdoche, New York”, ”Ziua trădătorilor / The Ides of March” şi ”Moneyball: Arta de a învinge”. Philip Seymour Hoffman încheiase filmările pentru ”The Hunger Games: Mockingjay Part 1”, al treilea lungmetraj din seria ”Jocurile foamei” şi mai avea doar şapte zile de filmare pentru a finaliza continuarea ”The Hunger Games: Mockinjay Part 2”. Se crede că datele la care erau programate premierele acestor două filme, 21 noiembrie 2014, respectiv 20 noiembrie 2015, nu vor fi afectate de decesul actorului. Philip Seymour Hoffman urma să îşi facă debutul şi în primul său rol major dintr-o producţie TV, ”Happyish”, produsă de postul Showtime, însă acest serial nu intrase încă în producţie. Remarcându-se atât în producţii independente, cât şi în superproducţii, Philip Seymour Hoffman a fost unul dintre cei mai apreciaţi actori ai generaţiei sale şi a câştigat, pe lângă premiul Oscar pentru rolul din pelicula ”Capote” (2006), un Glob de Aur (alături de alte trei nominalizări), un premiu BAFTA (alături de alte patru nominalizări) şi a fost nominalizat la premiile Primetime Emmy. Alături de cariera în cinematografie, Philip Seymour Hoffman a fost şi un apreciat actor de teatru, remarcându-se în numeroase producţii puse în scenă pe Broadway, şi a fost recompensat cu două premii Tony.

Trei bărbaţi şi o femeie au fost arestaţi, marţi, sub acuzaţia de posesie ilegală de droguri, acelaşi tip de heroină fiind găsit şi în apartamentul lui Philip Seymour Hoffman. Deşi Hoffman a fost găsit în apartamentul său din Greenwich Village cu o seringă înfiptă în braţ, rezultatele autopsiei, date publicităţii miercuri, au fost neconcludente, fiind nevoie de teste suplimentare pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.