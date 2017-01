Privilegii insolite: Elizabeth a II-a poate să conducă fără permis şi deţine toţi delfinii din regat

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii deţine o serie de privilegii insolite, printre care se remarcă faptul că suverana britanică are dreptul de a conduce automobilul fără permis şi este proprietara tuturor delfinilor din regat, se afirmă într-un articol publicat recent pe site-ul atlantico.fr. În Marea Britanie, puterea reginei este înainte de toate una simbolică. Executivul acestei monarhii constituţionale este asigurat de un prim-ministru, funcţie ocupată în prezent de David Cameron. Decorativă pentru unii, simbol indispensabil al identităţii britanice pentru alţii, regina Elizabeth a II-a poate să profite, totuşi, de anumite favoruri insolite care îi sunt acordate prin lege. "Tehnic vorbind, toate lebedele de pe Tamisa aparţin reginei. Totuşi, ea nu îşi exercită dreptul de proprietate decât în anumite ocazii", informează publicaţia Business Insider. De exemplu, "Swan Upping" ("Prinderea lebedelor") este un eveniment anual, în timpul căruia lebedele sunt prinse, marcate, cântărite, apoi eliberate. Este vorba de o tradiţie care datează din secolul al XII-lea şi care a fost oficializată de regele Edward al IV-lea în 1482. Regina Elizabeth a II-a este, de asemenea, proprietara delfinilor şi balenelor din regatul britanic. În 1324, sub domnia regelui Edward al II-lea, o lege a proclamat că toţi sturionii, marsuinii, delfinii şi balenele din regat sunt "peşti regali". Legea nu a fost niciodată abolită, potrivit site-ului oficial al casei regale britanice. Chestionat pe această temă, biroul de presă de la Palatul Buckingham a spus că legea în cauză nu vizează peştii de crescătorie. "Îndrăzniţi să aduceţi un delfin pe o plajă de pe coasta britanică şi o veţi vedea imediat pe regină cum debarcă pentru a solicita ceea ce îi aparţine", declară, cu umor, publicaţia franceză Paris Match. Un alt privilegiu, dintr-un alt registru, dar la fel de insolit: "Regina poate să conducă automobilul fără permis de conducere şi fără plăcuţe de înmatriculare", precizează Time. Însă regina Elizabeth a II-a nu se foloseşte de acest privilegiu. Suverana a învăţat să conducă automobilul în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. "În plus, nu îi este frică să îşi arate talentul de pilot. În 1998, l-a surprins plăcut pe regele Abdullah al Arabiei Saudite, plimbându-l cu maşina într-un tur al domeniului ei de la Balmoral", reaminteşte Business Insider. În acelaşi registru: regina nu are nevoie de paşaport şi nici să plătească taxe. Totuşi, suverana britanică a ales să facă aceste lucruri în 1992. Regina poate fi invidiată şi pentru faptul că are parte de două aniversări în fiecare an. Prima, în calitate de persoană privată, iar cea de-a doua în calitate de regină a Marii Britanii. "Celebrările oficiale asociate cu aniversarea încoronării se ţin adeseori în altă zi decât aniversarea reală, în special atunci când acele celebrări nu au loc vara", precizează Imprimeria Regală Britanică.