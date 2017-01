Prizonier în propria casă

BĂTRÂNEŢEA, BOALĂ GREA! Cu toţii ajungem la o vârstă înaintată sau în imposibilitatea de a ne îngriji singuri, iar familia sau rudele rămân ajutorul de nădejde al fiecăruia. Mai grav este atunci când apropiaţii nu vor să mai audă de tine. Din păcate, în ultimii ani au existat numeroase cazuri de bătrâni neputincioşi abandonaţi. Printr-o astfel de dramă trece şi un septuagenar de pe strada Fagilor, din cartierul Tomis III, din municipiul Constanţa. Bătrânul, Marin Ionescu, bolnav de Alzheimer, locuieşte singur de ani de zile în propria casă, nevorbind zile în şir cu nimeni, mâncând te-miri-ce, mişcându-se cu greu la baie, într-o stare de igienă precară şi aşteptând un telefon sau o vizită. Observând că de mai bine de două săptămâni bătrânul nu a mai ieşit afară, mai mulţi vecini s-au impacientat şi vineri, în jurul prânzului, au sunat la 112, sesizând faptul că bărbatul se află în imposibilitatea de a se mai deplasa şi a rămas „prizonier” în apartamentul său. „Dacă am văzut că nimeni nu mai are grija lui, am sunat la 112. Nu puteam să-l lăsăm să moară precum un câine. Era imposibil, trebuia să facem ceva”, a declarat Isidor Piricică, vecinul bătrânului.

MURDAR DE PROPRIILE FECALE Medicii de pe ambulanţă, însoţiţi de vecini, au pătruns în locuinţă, unde au găsit un bătrân întins pe jos, slăbit, neîngrijit, murdar de propriile fecale şi care abia putea lega două vorbe. Cadrele medicale i-au acordat primul ajutor, după care a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, pentru investigaţii amănunţite. „Bătrânul era foarte slăbit şi într-o stare de mizerie fiziologică, motiv pentru care a fost dus la Serviciul de Primiri Urgenţe pentru investigaţii şi igienizare. În tot acest timp, s-a luat legătura cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASP) Constanţa pentru a prelua acest caz”, a declarat locţiitorul directorului medical al SCJU Constanţa, Bogdan Câmpineanu. Potrivit directorului adjunct al DGASP Constanţa, Ştefănică Tudose, cazul lui Marin Ionescu este în atenţia instituţiei de ceva timp. „Cunoaştem cazul bătrânului. S-a instituit o măsură de protecţie, astfel că bărbatul va beneficia de serviciile Centrului de Îngrijire şi Asistenţă de la Poarta Albă, care se află în subordinea DGASP Constanţa. Măsura este operabilă chiar de astăzi (n.r. - vineri). În funcţie de ce vor hotărî medicii, el va fi transferat la Centrul de la Poarta Albă”, a declarat Tudose.

SINGUR DE ANI DE ZILE Potrivit vecinilor, bătrânul, în vârstă de 73 de ani, este singur de ani de zile, mai precis de când a divorţat de soţia sa. „De ani de zile îşi poartă singur de grijă, însă, în ultimul timp, boala s-a agravat şi nu mai putea să se ducă nici la toaletă. De două săptămâni nu a mai ieşit afară. Mai tot timpul îl aducea Poliţia acasă, îl găsea noaptea în oraş”, a explicat vecinul Piricică. El a precizat că bărbatul mai are doar un băiat care este plecat în Olanda, celălalt decedând în urmă cu câţiva ani. „Singura persoană care mai avea grijă de el era nora de la fiul decedat, însă nici ea nu a mai venit în ultima perioadă. El de o săptămână nu a mai mâncat şi nici apă nu a mai băut. S-au mai dus vecinii pe la el, i-au dus de mâncare, l-au mai urcat în pat, însă el are nevoie tot timpul de cineva care să-l ajute, de aceea am şi apelat la ambulanţă”, a mai spus Piricică. Un alt vecin a precizat că Ionescu a fost şi este un om blând, care nu a făcut niciodată probleme locatarilor. „Îl cunoaştem de 37 de ani, de când ne-am mutat aici. Este un om paşnic şi bun. Trebuia să-l ajutăm cumva. Nu îl puteam lăsa în casă în starea aceea deplorabilă”, a spus vecinul bărbatului.