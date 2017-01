PRM cere anularea alegerilor locale

După anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor, preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a a anunţat că formaţiunea sa cere anularea alegerilor locale din întreaga ţară, apreciind că “niciodată nu au fost fraude atît de numeroase şi atît de mari, care să vicieze grav rezultatele”. El a menţionat, ca argument în sprijinul afirmaţiilor sale, existenţa mai multor cetăţeni din judeţul Teleorman, cărora li s-au acordat vize de flotant pentru a vota în Sectorul 6 al capitalei, unde majoritatea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sînt în subordinea primarului Cristian Poteraş. “Dacă Traian Băsescu lasă să îi scape din mînă Primăria Generală a capitalei, ajunge imediat la puşcărie. Sînt acolo dovezile unor ilegalităţi strigătoare la cer ale lui Adrian Videanu şi ale echipelor lor”, a susţinut senatorul PRM. Vadim Tudor a spus că nu are nimic ce să le reproşeze candidaţilor PRM care au obţinut rezultate slabe la acest scrutin: “Eu vă asigur că am nervii foarte tari. Eu ştiam că aşa se va întîmpla şi uite că s-a întîmplat, pentru că îi ştiu natura infracţională a lui Băsescu. Băsescu minte şi fură aşa cum bea şi respiră”. “Nu intrăm în CGMB. Ce să spun? Nu mai pot!”. El a spus însă că are veşti bune privind rezultatele obţinute de partidul său în restul ţării. În timpul intervenţiei sale, Vadim s-a declarat nemulţumit de modul în care este tratat formaţiunea sa faţă de alte partide, el criticînd faptul că niciuna dintre televiziunile prezente nu a transmis în direct declaraţia sa.