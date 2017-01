Vicepreşedintele executiv al PRM, Lucian Bolcaş, a declarat aseară că Biroul Permanent al partidului a decis, ieri, excluderea din rîndurile formaţiunii politice a lui Radu Comănici, preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PRM. Bolcaş a precizat că Radu Comănici a fost eliminat din partid ca urmare a faptului că a depus la Biroul Electoral Judeţean Constanţa o altă listă de candidaţi la funcţia de consilier judeţean decît cea aprobată de conducerea centrală a partidului. Odată exclus din partid, Comănici a fost înlocuit aseară şi din postura de candidat al peremiştilor la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), dar şi din cea de şider de organizaţie judeţeană. Potrivit spuselor lui Bolcaş, Dan Nicolae Rahău a devenit candidatul PRM la preşedinţia CJC, dar şi noul preşedinte al PRM Constanţa. Comănici a declarat că a fost eliminat din partid deoarece deputatul de Constanţa al PRM, Gelil Eserghep, şi vicepreşedintele executiv Lucian Bolcaş au vrut să introducă pe lista de candidaţi la funcţia de consilier judeţean “un anume Moraru, care nu este membru PRM“. “Nici eu, nici organizaţia locală a partidului nu am acceptat această candidatură. În Biroul Permanent s-a hotărît să candideze şi deputaţi pe aceste liste, pentru a ridica nivelul partidului, şi de aceea, pe lista pentru CJC, Eserghep se afla pe locul doi. Iar lista a fost validată de Biroul Permanent. Ulterior, Eserghep şi-a vîndut locul, pe bani, fapt care a fost acceptat şi de liderul partidului, Vadim Tudor. Eu nu am făcut altceva decît să înregistrez lista iniţială, validată de Biroul Permanent. Schimbarea acestei liste confirmă faptul că PRM s-a dus de rîpă, iar formaţiunea din care am făcut parte nu o să intre nici în Parlament şi nici n-o să pupe nimic la alegerile locale. Un partid nu poate să facă treabă cu gunoaie de la alte partide“, a afirmat Radu Comănici. El a adăugat că nu va contesta decizia de excludere din PRM, pentru că “este inutil să te lupţi cu morile de vînt”. Dimpotrivă, a spus că mulţumeşte partidului pentru decizia pe care a luat-o. Întrebat dacă se gîndeşte să se înscrie în alt partid, Comănici a răspuns că îşi va vedea de treabă şi că, dacă ar fi intenţionat acest lucru, ar fi avut posibilitatea de mult să migreze. Azi noapte, aproape de ora limită de depunere a candidaturilor, Rahău s-a prezentat la Biroul Electoral Judeţean pentru a înlocui lista depusă iniţial de PRM Constanţa pentru funcţia de consilier judeţean, cu o alta.