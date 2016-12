PRM şi Elena Băsescu, în continuare, “vedete” în presa internaţională

Presa internaţională continuă să comenteze rezultatul alegerilor europene din România, făcînd referire în special la intrarea în Parlamentul European a liderului Partidului România Mare, a lui Gigi Becali şi a fiicei preşedintelui, dar şi la numeroasele fraude denunţate şi la absenteismul ridicat. Cotidianul francez Le Monde notează faptul că PRM, de extremă-dreapta, „îşi marchează reîntoarcerea pe scena europeană”. Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, acuzat de xenofobie de detractorii săi, precum şi patronul clubului de fotbal Steaua Bucureşti, Gigi Becali, vizat de anchete pentru „corupţie” şi „sechestrare de persoane”, îşi fac astfel intrarea în forul legislativ european. „Revenirea nesperată” pe scena politică europeană a lui Corneliu Vadim Tudor este comentată şi de cotidianul francez Le Figaro, care îl numeşte „fost linguşitor al lui Nicolae Ceauşescu”, „moştenitor autoproclamat al acestui naţionalism exacerbat practicat de fostul dictator” şi „admirator necondiţionat al mareşalului Antonescu”. „Succesul său la europene, legat fără îndoială de o participare slabă, de 27 la sută, şi de criza economică, îi redă speranţa, în apropiere de alegerile prezidenţiale, care ar urma să aibă loc în decembrie”, scrie Le Figaro. Într-un articol cu titlul „Ascensiunea naţionaliştilor”, ziarul canadian National Post aminteşte afirmaţiile lui Gigi Becali, înainte de a se alia cu Vadim Tudor: „Trebuie să salvez România de la acest cancer numit Vadim şi să îl scot din politică”. Agenţia Associated Press notează că PRM, care este „pentru religie, împotriva minorităţilor sexuale şi împotriva ungurilor” a avut rezultate „surprinzătoare”, cîştigînd aproape 9% din voturi. De asemenea, cotidianul britanic The Guardian evidenţiază contradicţiile dintre partidele naţionaliste intrate în legislativul european, dîndu-i exemplu pe „extremiştii PRMare, care, ca şi naţionaliştii slovaci, se opun minorităţii ungare, ceea ce nu va fi acceptat de partidul Jobbik din Ungaria”. La rîndul său, The Times scrie că extrema-dreaptă, deşi a înregistrat un scor important, ar putea avea dificultăţi în formarea unui grup în PE. Partidul România Mare ar putea avea dificultăţi cu privire la ridicarea interdicţiei de călătorie a lui Gigi Becali, impusă ca o condiţie a eliberării sale condiţionate într-un caz de răpire a trei persoane. Partidul Libertăţii al politicianului olandez Geert Wilders a obţinut patru mandate, însă acesta a păstrat distanţa faţă de alte partide extremiste. Irish Times subliniază, într-un articol cu titlul „Figuri noi: eurodeputaţi de urmărit”, că „modelul cu jumătate de normă” Elena Băsescu, fiica preşedintelui Traian Băsescu, a fost aleasă totuşi în Parlamentul European cu 4,22%, în pofida faptului că este mai cunoscută în România pentru petrecerile la care participă decît pentru acţiuni politice.