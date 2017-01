Pro controale psihiatrice

Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, se află în turneu prin mai multe judeţe transilvane pentru a face o evaluare a situaţiei şi a le cere colegilor din partid să “cucerească” această zonă a ţării. La sfârşitul săptămânii trecute, Dragnea s-a aflat la Târgu Mureş. Printre subiectele multiple discutate, el le-a spus social democraţilor că, personal, ar fi de acord cu introducerea votului obligatoriu: “Pe de altă parte, am o reţinere legată de aceste lucru, consider asta o îngrădire a dreptului la decizie a cetăţeanului. A-i obliga pe cetăţeni să vină să voteze mi se pare puţin exagerat, adică pe lângă drepturile care sunt restrânse acum - pe care le resimţim toţi - dreptul la sănătate, la educaţie, la viaţă, la bunăstare, să venim să-i îngrădim dreptul la propria opinie şi la propria decizie parcă nu cred că ar fi bine”. Pe de altă parte, liderul PSD a arătat că îl preferă la şefia PDL pe Toader Paleologu, deoarece acesta nu a participat ca Boc şi Blaga la construirea sistemului clientelar din România. Dragnea vede competiţia din PDL ca pe “o luptă cruntă pentru controlul asupra economiei şi asupra României. Mai mult, el consideră că politicienii ar trebui să fie obligaţi să facă periodic controale psihiatrice, “pentru că oamenii aceştia decid destine, oamenii ăştia fac legi şi ne schimbă viaţa în bine sau în rău. Eu trebuie să ştiu dacă omul ăsta este întreg la minte. De ce la un şofer se face un asemenea examen? Că are un covrig în mână şi poate lovi un cetăţean, doi sau trei cetăţeni. Dar un decident poate să decidă soarta a milioane de oameni”. Răspunzând unei întrebări legate de existenţa corupţiei în UDMR, după ce a afirmase că Uniunea ar trebui să-i părăsească pe “corupţii din PDL”, Dragnea a spus că nu are probe care să-l determine să afirme că Uniunea ar avea politicieni corupţi, dar că, dacă ar avea cunoştinţă despre cazuri certe, nu s-ar feri să spună. În schimb, el a precizat că există tot mai mulţi politicieni din Uniune care vor să se alăture USL.