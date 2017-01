Pro şi contra construirii catedralei din parcul de la Casa de Cultură

Locuitorii din zona Casei de Cultură a Sindicatelor i s-au plîns ieri primarului Constanţei, Radu Mazăre, pentru faptul că o mare parte din parcul amenajat în zonă a fost îngrădită. Parcela, în suprafaţă de aprox. 6.000 mp, urmează să găzduiască Catedrala „Sf. Treime”, aflată deja în stadiul de construire a fundaţiei. Mazăre le-a prezentat partenerilor de discuţie documente din arhiva Primăriei, care atestă faptul că terenul a fost transmis în administrarea Arhiepiscopiei Tomisului şi s-a aprobat planul urbanistic de detaliu, pe 1 iunie 2000, prin hotărîrea Consiliului Local Municipal Constanţa, în timpul mandatului fostului primar Gheorghe Mihăeşi, înregimentat politic la acea vreme în PD. La originea hotărîrii din anul 2000 se află alte două documente, emise în 1990 de Primăria Judeţului Constanţa (actualul Consiliu Judeţean Constanţa) şi de Primăria Municipiului Constanţa. Este vorba despre o adresă semnată de primarul de Constanţa de atunci, Călin Marinescu, şi contrasemnată de secretarul de la acea vreme al primăriei, Stelian Duţu, actualul şef al PD Constanţa, prin care se comunică Arhiepiscopiei Tomisului acordul autorităţii locale pentru transferul terenului în patrimoniul Arhiepiscopiei. Celălalt document din 1990 - Decizia 276 - emis de Primăria Judeţului Constanţa transmite terenul din proprietatea Primăriei Constanţa în proprietatea Arhiepiscopiei.

Constănţenii s-au revoltat pentru faptul că deja în parc este construită o biserică, lîngă care Arhiepiscopia va construi şi catedrala, ambele imobile ştirbind principala arie de masă verde a parcului, pe o suprafaţă de peste 8.000 de metri pătraţi. Radu Mazăre a explicat că, odată aprobată o hotărîre de Consiliu şi după ce actul normativ a primit avizul de legalitate al Prefecturii, Primăria nu mai are posibilitatea legală şi administrativă de a anula acest act, singura cale de atac rămînînd deschiderea unui proces în instanţă. „Locuitorii din zona Casei de Cultură trebuie să adune semnături de la asociaţiile de proprietari din imediata vecinătate a parcului. Serviciul Primăriei pentru sprijinirea asociaţiilor de proprietari din Constanţa se va ocupa de identificarea asociaţiilor care pot fi implicate în această acţiune. Dacă peste 50% din familiile care locuiesc în zonă se vor declara împotriva construirii Catedralei, mă voi transforma în purtătorul de cuvînt al acestor oameni şi voi discuta cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru a găsi o soluţie alternativă privind construirea Catedralei”, a declarat ieri Radu Mazăre, în parcul de la Casa de Cultură. După discuţiile cu constănţenii, primarul şi IPS Teodosie au stabilit să se deplaseze împreună în zonă pentru a discuta cu oamenii. „Să vedem cîte semnături împotrivă se adună, pentru că am înţeles că şi Arhiepiscopia are foarte multe semnături pentru construirea Catedralei”, a mai declarat primarul.