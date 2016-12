Pro şi contra înfiinţării permanenţei pentru urgenţe în creşe

ADĂUGIRI Românii au din ce în ce mai puţin timp să se ocupe de propriii copii. Nu doar atunci când devin adolescenţi şi părinţii sunt absorbiţi de muncă, dar şi atunci când vin pe lume. În contextul unei economii instabile şi a unui loc de muncă nesigur, care nu asigură stabilitatea financiară a unei familii, părinţii aleg întâi să muncească şi de multe ori lasă pe locul doi creşterea copilului. Cei de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale s-au gândit la situaţia acestor familii aflate la început de drum şi propun un proiect de lege care prevede că, în situaţii de urgenţă, părinţii pot opta, inclusiv, pentru un program de noapte pentru preşcolarii între trei luni şi patru ani. Proiectul de act normativ prevede că programul de funcţionare a structurilor în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară este flexibil şi urmăreşte acoperirea atât a nevoilor copiilor cât şi părinţilor. Programul poate fi normal (până la cinci ore pe zi, în funcţie de solicitările părinţilor), prelungit (10 ore pe zi) sau săptămânal (de luni până vineri). Programul de funcţionare a creşelor ca unităţi de educaţie timpurie prevede şi furnizarea serviciilor pe timpul nopţii, numai în situaţii deosebite şi de urgenţă motivate de părinţi: program de lucru pe timpul nopţii pentru ambii părinţi sau pentru familiile monoparentale, urgenţe medicale sau deces în familie.

PUNCTE DE VEDERE La Constanţa, autorităţile susţin înfiinţarea, în creşe, a unui serviciu de permanenţă doar pentru situaţii excepţionale în care părinţii nu-şi pot ţine noaptea, acasă, copilul în vârstă de câteva luni. Şeful Serviciului Public de Administrare a Creşelor din Constanţa, Cezara Dima, a declarat că un astfel de serviciu de noapte nu trebuie să fie accesibil oricui, având în vedere că în România se fac copii pe bandă rulantă. În plus, creşa nu trebuie să fie văzută ca un loc de refugiu în cazul familiilor dezorganizate „Este binevenită înfiinţarea unui serviciu de noapte doar pentru situaţii de urgenţă, însă consider că autorităţile trebuie să intervină cu programe şi la cauza fenomenului”, crede Dima. Ea consideră că situaţia ideală este ca mama să stea cât mai mult alături de copilul ei, chiar dacă acest lucru de cele mai multe ori nu este posibil fără sacrificii. Şi iniţiatorii proiectului de act normativ recomandă părinţilor ca, în limita posibilităţilor, să nu lase copilul în serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară mai mult de 10 ore pe zi. Pe de altă parte, părinţii spun că nu ar apela la serviciul de noapte al unei creşe nici în situaţii de urgenţă pentru că vor să-şi ţină copilul cât mai mult timp acasă. „Nu mi-aş lăsa copilul peste noapte în creşă pentru că vreau să-l am alături de mine cât mai mult timp. Cât este mic, între mine şi el trebuie să se creeze legătura între mamă şi fiu”, a spus Maria Novac, o mămică care îşi duce fetiţa de nici trei ani la una dintre creşele de stat din Constanţa.

SERVICII STRUCTURATE PE VÂRSTĂ Proiectul mai prevede şi structurarea tipurilor de servicii pe grupuri de vârstă, începând de la un an. Unităţile de educaţie antepreşcolară oferă mai multe tipuri de servicii: pe educaţie timpurie, realizată în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi de dezvoltare, de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor, de supraveghere a stării de sănătate a copilului, pe servicii complementare pentru copil, familie şi servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare.