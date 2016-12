Proaspăt eliberat, George Copos merge direct la spital

După un an și o lună în pușcărie, George Copos a fost eliberat. Fostul vice-premier și ex-senator a spus că din pușcărie merge direct la spital: ”A fost o experiență extrem de dură, extrem de grea și dureroasă. Nu o doresc nici dușmanilor mei. Dacă ai pentru ce să trăiești, înduri orice suferință. Am arătat că sunt un bărbat puternic. Sunt extrem de îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu capitalul românesc. Mulți oameni de afaceri români, care au învestit mulți bani, sunt în pușcărie. Mă duc direct la spital să văd cum sunt. Vreau să cred că avem un start de drept, dar sunt extrem de îngrijorat. Nu știu dacă o să mai rămân în România. Am făcut două mari erori: am intrat în politică și am învestit 30 de milioane de euro în fotbal. Rapidiștii sunt oameni unici. În cele 400 de zile am citit cât nu am citit în toată viața mea. Am citit marii filosofi. Nu am dormit mai mult de 4 ore pe noapte.”