Proastă organizare la Olimpiada de Biologie

17:12:59 / 03 Martie 2014

Gresiti

Cum puteti sa afirmati ca se stabilesc in culise castigatorii? In primul rand, subiectele de la olimpiada de biologie sunt tip grila, iar evaluarea lucrarilor se face pe baza sablonului venit de la inspectorat, care se aseaza peste lucrarea elevului. Tot ce are de facut profesorul corector este sa numere bulinele (raspunsurile corecte) marcate de elev. Aici totul depinde numai de cat a facut elevul in examen. In al doilea rand, corectarea subiectelor se face in prezenta elevului a carui lucrare este evaluata si in prezenta unui martor, alt participant la olimpiada. Din nou, este incorectitudinea este imposibila. Cat despre centralizarea rezultatelor, ar fi absurd ca ceea ce spuneti sa fie adevarat. Nu au cum sa se stabileasca inainte castigatorii. Ca sa nu mai vorbim ca toti copiii care s-au calificat merita, iar cei de la clasele a 10a, a 11a si a 12a au experienta olimpiadei nationale de biologie din anii trecuti, iar rezultatele lor nu fac altceva decat sa intareasca valoarea lor la nivel judetean. Iar in legatura cu premiile, avand in vedere ca subiectele au fost verificate de profesorii constanteni, fara a fi gasite subiecte contestabile, care era sensul sa astepte doamna inspector contestatiile? Probabil ca nici nu au existat, din moment ce toate grilele au fost clare. Iar diferenta dintre elevi la toate clasele era relativ semnificativa (exceptie clasa a 12a). Concluzionand, olimpiada de anul acesta a fost la fel de corecta ca si in amii trecuti, iar daca ai dumneavoastra copii nu au reusit, nu e vina doamnei inspector