Probabil de anul viitor va scădea TVA la carne

Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) va scădea la 9%, cel mai probabil, şi în sectorul cărnii în anul 2014, iar ulterior vor fi posibile reduceri de TVA la legume, fructe şi lapte, a declarat, ieri, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. „După o perioadă, să zicem, de un an, se va face o evaluare dacă efectul reducerii TVA la pâine a fost benefic, în sensul că s-a redus preţul pâinii, că am salvat acele societăţi, am salvat locuri de muncă, dar am avut şi încasări cel puţin egale la bugetul de stat. Dacă toate aceste lucruri sunt corecte, atunci putem să reducem TVA şi la alte produse”, a spus ministrul Agriculturii. Secretarul de Stat din Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu, a anunţat, săptămâna trecută, că TVA va scădea la 9%, cel mai probabil, şi în sectorul cărnii, unde evaziunea a crescut de la majorarea taxei la 24%.