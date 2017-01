Probe ADN de la 5.000 de bătrîni, pentru a prinde un criminal în serie

Poliţia din Saarland, din sud-vestul Germaniei, lansează săptămîna viitoare o operaţiune de prelevare de probe ADN de la circa 5.000 de bărbaţi în vîrstă, pentru a încerca să identifice un criminal care a mărturisit, sub acoperirea anonimatului, crime comise în urmă cu 40 de ani. “Vreau să fac o mărturisire. Sînt bătrîn şi bolnav. Mă gîndesc la trecutul meu şi există ceva ce nu am rezolvat: am ucis pe cineva, nu am uitat niciodată acest lucru”, se arată într-o scrisoare anonimă primită de poliţia din Kaiserslautern în iulie 2006. Ţinînd cont de elementele din scrisoare, scrisă de mînă, anchetatorii au conchis repede că autorul se referă la o crimă neelucidată din urmă cu aproape o jumătate de secol. Victima a fost Lydia Schürmann, o elevă de 13 ani, ucisă în 1962, în apropiere de Bielefeld. În noiembrie 2005, poliţia din Nuremberg a primit o altă scrisoare anonimă, referindu-se la o altă crimă: cea a lui Heiderose Berchner, de 29 de ani, găsită moartă în 1970, într-o pădure din apropiere de Ulm. Autorul scrisorii afirma că un prieten\" decedat i-ar fi spus înainte să moară că este ucigaşul tinerei. Dar, anchetatorii, care au comparat scrisul din cele două scrisori, sînt convinşi că prietenul nu există şi că autorul scrisorilor este criminalul în ambele cazuri.

Ipoteza unei minciuni sau farse a fost respinsă, pentru că urmele de ADN găsite pe scrisori corespund unei amprente genetice identificate recent pe o dovadă păstrată timp de aproape 40 de ani în dosarul Berchner. În ultimele două luni, anchetatorii au lansat apeluri de două ori, fără succes, în cursul unei emisiuni televizate, pentru a încerca să identifice autorul misterios al scrisorilor, suspectat şi de comiterea a cel puţin alte patru crime neelucidate din anii \'60. În total, suspectul, care mărturiseşte într-unul dintre mesaje că vrea să îşi “uşureze conştiinţa”, dar nu vrea să se predea, de teamă că îşi va sfîrşi zilele în închisoare, a trimis cinci scrisori anonime poliţiei. În ultima dintre acestea, de la sfîrşitul lunii octombrie, asasinul reacţionează la declaraţiile anchetatorilor dintr-o conferinţă de presă şi critică presa, care l-a descris drept “cel mai bătrîn criminal în serie din Germania”. Criminaliştii fgermani cred că este vorba despre o persoană în vîrstă de cel puţin 70 de ani, egoist şi cu mare încredere în el. Probabil că de anturajul său este perceput ca un pensionar fără cazier şi, fără îndoială, fără cazier. Autorităţile au reuşit să identifice şi zona aproximativă unde locuieşte, datorită unei scrisori trimise în iunie 2007 Primăriei din Weiskirchen, un orăşel din apropiere de Sarrebruck, în care se prezintă clar ca un locuitor al acestei regiuni.