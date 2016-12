Probe împotriva lui Tiberiu Vădineanu?!

Dacă, în urmă cu doar câteva zile, omul de afaceri Daniel Tiberiu Vădineanu era victima unui asasinat dejucat de poliţiştii constănţeni, acum, el se află în postura de pârât. După ce a fost contactat de doi tineri care l-au anunţat că fosta soţie şi iubitul ei încearcă să îl omoare, el s-a dus la poliţie unde i-a reclamat pe cei doi. Anchetatorii au stabilit că Liliana Vădineanu ar fi plătit trei asasini care să îl ucidă pe fostul soţ şi, în baza probelor strânse, au reţinut-o atât pe ea, cât şi pe iubitul ei, Daniel Lucian Sasu. În urma şedinţei de judecată, magistraţii au decis să fie cercetaţi în stare de libertate. Ulterior, Liliana Vădineanu şi Daniel Sasu şi-au scos armele la înaintare şi au acţionat împotriva denunţătorilor, dar şi a lui Tiberiu Vădineanu, formulând împotriva lor plângeri penale. “A fost depusă o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, prin fax, pentru comiterea infracţiunilor de şantaj împotriva celor doi martori denunţători şi ameninţare şi şantaj împotriva lui Daniel Tiberiu Vădineanu, deoarece avem indicii în acest sens. În continuare, este de competenţa autorităţilor să stabilească ce se va întâmpla”, a declarat avocata Lilianei Vădineanu şi a lui Daniel Sasu, Carmen Ciocan. Se pare că plângerile formulate sunt susţinute de probe. Pentru întărirea acestor afirmaţii există mesaje, înregistrări telefonice, dar şi martori. Mai mult, cel care ar fi fost ameninţat şi şantajat primul a fost Daniel Sasu, el fiind omul de legătură. Potrivit unor surse, celor doi denunţători nu li s-a propus să îl omoare pe omul de afaceri Daniel Tiberiu Vădineanu, ci s-ar fi oferit singuri, după care au şantajat-o pe Liliana Vădineanu cerând sume de bani în schimbul tăcerii.

ÎMPUŞCAT ÎN CAP Daniel Tiberiu Vădineanu spune că plângerile formulate sunt nefondate şi că fosta lui soţie va trebui să aducă probe solide în acest sens. “Dacă tot am ameninţat-o, de ce nu a depus această plângere până acum? De ce abia după acest scandal depune şi ea plângerea? Mesajele pot fi trimise de pe orice telefon. Totul este cusut cu aţă albă! Planul ei a fost să mă distrugă, să mă vadă jos. Nu vrea banii, nu vrea copilul, vrea doar să se răzbune. Cel mai probabil o să îmi iau un apărător care să mă reprezinte”, a declarat Daniel Tiberiu Vădineanu. Mai mult, Vădineanu a pus la dispoziţia presei o înregistrare în care discută cu cei doi tineri care l-au prevenit. În înregistrare, cei doi relatează discuţia avută cu fosta soţie a lui Vădineanu, în care aceasta le cerea să îl ucidă. „Noi am vrut să o ardem de bani. Ea ne-a dat programul tău, ne-a dat toate datele despre tine ca să îţi facem felul. Ne-a spus că i-a dat unui băiat avans în Germania şi acela a fugit cu banii şi acum a plecat iar să angajeze pe altcineva, un albanez. Planul era să îţi dea un glonţ în cap. Ne-a oferit 17.000 de euro, a zis că aceştia sunt bani pe care îi are puşi deoparte”, spun cei doi în înregistrare. În această înregistrare, tinerii recunosc că l-au şantajat pe Sasu şi i-au spus că în cazul în care nu le dă banii se vor duce la Vădineanu să îi dea în vileag.