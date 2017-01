Probele prelevate în cazul fetiţei cu sindrom hemolitic-uremic din Pitești, negative!

Rezultatele probelor prelevate duminică, 15 mai, din unele alimente existente în frigiderul familiei fetiţei din Piteşti care a ajuns la spital cu sindromul hemolitic-uremic (SHU), dar și din apă, au ieşit negative, acestea fiind primite de reprezentanţii Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) Argeş marţi, 17 mai. ”Au fost recoltate probe de iaurt natural ecologic din frigiderul familiei, probe de lapte fiert din frigider, lapte crud achiziţionat duminică de la o familie din Topoloveni de tatăl micuţei, de unde au mai luat şi înainte, precum şi probe de apă de la robinet din Piteşti şi gospodăria din Topoloveni, apă de la un izvor public din Piteşti, de unde familia se aproviziona, apa aceasta fiind folosită pentru spălarea zarzavaturilor care erau utilizate în alimentaţie. Toate aceste probe recoltate au fost trimise la Bucureşti, la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV). Azi ne-au sosit rezultatele. Toate probele au ieşit negative. Reprezentanţii Direcției de Sănătate Publică (DSP) au recoltat probe de apă şi urmau să recolteze probe coprobacteriologice. Nu ştiu detalii despre aceste rezultate. În cazul în care DSP Argeş va extinde ancheta, vom preleva alte probe”, a declarat directorul DSV Argeş, Daniel Lupu. Fetiţa de un an şi 8 luni a fost transferată vineri, 13 mai, la Bucureşti, după ce a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, unde însă nu a stat mai mult de o oră. Directorul adjunct al DSP Argeş, Adrian Stoica, preciza la acea vreme că fetiţa a consumat ciorbe, din care una din carne de vită procurată din gospodării particulare din Topoloveni, alta de peşte, cu peşte de captură cumpărat din Piteşti, iaurturi achiziţionate din comerţ, precum şi ouă şi lapte de la gospodării din Topoloveni. În spitalele din Argeş nu este raportat, în acest moment, niciun caz de copil cu sindrom sau suspiciune de SHU. Ministerul Sănătății anunța, pe 16 mai, că fetița, internată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, este supusă procedurilor de dializă peritoneală. Tot în această perioadă, MS a primit informații că încă un copil din Bacău a primit același diagnostic. El are un an şi 2 luni și este internat la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, în secția de terapie intensivă (ATI) și este supus procedurilor de dializă peritoneală.

Precizăm că la primul episod de amploare de SHU din țară au murit 3 copii, în urma complicațiilor ivite.