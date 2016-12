Problema copiilor nimănui, la un pas de rezolvare!

Sunt șanse mari ca problema copiilor lăsați cu săptămânile și chiar lunile pe capul cadrelor medicale în spitale să se rezolve, la fel ca și cea a adopției. Mai exact, părinții să nu mai fie nevoiți să aștepte la nesfârșit semnarea tuturor documentelor și să primească mult-doriții copii. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Gabriela Coman, prezentă la Eforie Nord, între 3 și 5 septembrie, în cadrul unui grup de lucru în ceea ce privește îmbunătățirea legislației în domeniu, la care au participat și reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, a declarat că are semnale pozitive asupra proiectului de lege care reglementează problema copiilor abandonați în spitale. Mai exact, potrivit proiectului de act normativ, direcţiile pentru protecţia copilului vor trebui să fie sesizate în cel mult 24 de ore în cazul copiilor abandonaţi în maternităţi, iar dacă în cinci zile părinţii nu pot fi identificaţi, se va dispune plasamentul de urgenţă, nerespectarea termenelor putând duce la sancţionarea angajaţilor cu amenzi cuprinse între 500 şi 5.000 de lei. Și totuși, spune Coman, nerespectări ale legii s-ar putea să mai existe, indiferent cât de severe ar fi sancțiunile. ”Acest act normativ pe care l-am anunțat a fost lucrat împreună cu Direcțiile pentru protecția copilului, iar acum se găsește pe site-ul nostru. Cred că mai stă postat pentru dezbatere publică 10 zile, după care îl ducem în circuitul de semnături către ministere”, a declarat președintele ANPDCA, care a completat că nu a avut în plan doar aplicarea de sancțiuni, ci a adus și proceduri clare. ”Poate că ni se spune din spital că nu am știut asta sau nu e vina mea și e vina Direcției. Procedurile sunt precizate în detaliu, astfel încât nimeni nu va mai putea invoca lipsa de procedură, ce anume are de făcut, ce face asistentul social, ce n-are voie să facă doctorul, ce n-are voie să facă sistemul social etc”, a declarat Coman.

AGENDĂ ÎNCĂRCATĂ Tot în perioada menționată au fost dezbătute subiecte precum: prezentarea unui document care reprezintă modalitatea de colaborare între Direcții (care sunt la nivel de județ) și serviciile de asistență socială (care sunt la nivel de primării), astfel încât să se știe cu claritate cine și în ce moment intervine; standardele de calitate pentru serviciile rezidențiale, pentru serviciile de tip familial; standardele de cost ale acestor servicii. ”S-a discutat și analizat tot ceea ce înseamnă normarea de personal, tipurile de costuri pe care le implică protecția copilului. Un alt subiect important s-a referit la conținutul și calendarele programelor cu finanțare europeană ce vor urma să se deruleze în 2014 și 2020”, a spus Coman. În derulare există o analiză a conținutului unor programe și a posibilității de a identifica împreună o coordonare, mai exact o prezentare a UNICEF a unei analize a cauzelor, detaliată, pentru care copiii ajung în protecție specială. ”De ce ne trebuie o astfel de analiză? Dacă știm foarte bine cauzele și multitudinea de motive, atunci știm să furnizăm un anumit tip de serviciu când copilul este în îngrijirea Direcției, dar mai ales avem capacitatea de a găsi mai repede cea mai bună soluție pentru copil de a se reîntoarce mai repede în familia lui naturală și de a merge în adopție”, a explicat Coman. După această întâlnire, dar și după cele care vor urma, vor fi trase concluziile.

10 ANI DE ACTIVITATE Directorul DGASPC Constanța, Petre Dinică, a marcat 10 ani de activitate de la înfiinţarea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. ”Au fost 10 ani cu satisfacții. Am colaborat și ne-a ajutat foarte mult Consiliul Județean Constanța, prin președintele suspendat Nicușor Constantinescu, căruia vreau să-i mulțumesc”, a spus Dinică.