Problema eliminării vizelor de către SUA, în aşteptare încă doi ani

Adoptarea de către Congresul SUA a unei noi legi privind securitatea internă a reaprins problema eliminării regimului vizelor şi implicit a includerii României în statele care ar putea beneficia de Visa Waiver, dar o decizie concretă în această privinţă va fi luată cel mai devreme peste doi ani. Pachetul legislativ a fost adoptat în Congres la 26 iulie, fiind transmis preşedintelui american o zi mai tîrziu. Acesta are la dispoziţie zece zile pentru a-l promulga. Legea prevede mai multe condiţii pentru includerea în programul Visa Waiver, un criteriu important fiind o rată maximă de respingere a cererilor de viză de 10%. România are o problemă din acest punct de vedere. Ministrul român de Externe, Adrian Cioroianu, a declarat în urmă cu o săptămînă, că rata crescută a numărului de cereri de vize pentru SUA respinse reprezintă un dezavantaj în eforturile pentru eliminarea regimului obligatoriu al vizelor, cerînd cetăţenilor să acorde mai multă atenţie la pregătirea dosarelor. Ministrul a precizat că în prezent \"peste 20%, în jur de 25% din cereri sînt respinse\". Referindu-se însă la proiectul legislativ surse diplomatice au precizat că legea creează un criteriu alternativ, cel al ratei cetăţenilor care depăşesc perioada legală de şedere (\"overstay\"). Astfel, administraţia de la Washington poate alege unul dintre aceste criterii. Dar, administraţia va ţine cont, în adoptarea unei decizii de multe alte criterii precum aderarea la sistemul electronic de autorizare a pasagerilor, raportarea numărului de paşapoarte furate, participarea la schimbul de informaţii despre pasagerii curselor aeriene, nivelul standardelor de securitate aeroportuară, nivelul de securizare a paşapoartelor, cooperarea cu SUA în combaterea terorismului şi schimbul de informaţii clasificate. România este un aliat de bază al Statelor Unite, semnificativ fiind în acest sens angajamentul său în teatrele de operaţiuni din Irak şi Afganistan. Surse diplomatice precizează că administraţia este favorabilă aplicării programului Visa Waiver pentru statele din Coaliţia pentru Egalitatea Vizelor. România s-ar putea califica, dacă ţinem cont de includerea în lege a criteriului alternativ al cetăţenilor care depăşesc perioada legală de şedere. Dar România mai are, ca de obicei, de aşteptat. Însă nu numai ea. De fapt, legea prevede crearea în SUA a două sisteme electronice în următorii doi ani: un sistem de monitorizare a ieşirilor şi un sistem de monitorizare electronică a pasagerilor. Între timp \"Coaliţia pentru Egalitatea Vizelor\", creaţie a statelor central europene din care România face parte începînd din mai, continuă demersurile pentru eliminarea vizelor, în principal prin intermediul companiei de consultanţă Dutco Worldwide, contra sumei de 84.000 de dolari anual.