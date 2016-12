Problema inundaţiilor, în curs de rezolvare

Problema inundaţiilor este una dintre problemele care a fost în permanenţă în atenţia administraţiei locale din comuna 23 August în ultimii 10 ani. Asta şi din cauza ploilor abundente, care au făcut ravagii în comuna constănţeană, având în vedere că acel canal existent de preluare a apelor pluviale nu făcea faţă debitului de apă. Prin urmare, în ultimii ani, primarul Mugur Mitrana a tot bătut pe la diferite uşi pentru a atrage fonduri. Abia anul trecut a fost băgat în seamă de reprezentanţii Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care au recunoscut, într-un final, că problema merită toată atenţia şi că ar trebui făcute câteva investiţii. „140 de gospodării erau inundate în medie în fiecare primăvară. Am depus studii de fezabilitate la Administraţiei Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, însă o lungă perioadă nu am primit niciun răspuns. Din aceste motive am cheltuit anul trecut 300 mii de lei pentru decolmatarea canalului de preluare a aplelor pluviale“, a declarat Mitrana. Conform noului studiu de fezabilitate, care se află încă în lucru, canalul va fi decolmatat din nou pe o distanţă de 7,5 km doar în localităţile 23 August şi Dulceşti, dalat şi regularizat. Pentru toate aceste lucrări, în acest an, Ministerul Mediului ar trebui să aloce aprox. opt milioane de lei.