Problema malnutriţiei, subapreciată

Problema malnutriţiei este subapreciată pe scară largă, în mare parte din cauză că o nutriţie de proastă calitate este frecvent confundată cu lipsa de hrană, a avertizat vineri Anthony Lake, directorul executiv al UNICEF - Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, într-un interviu acordat agenţiei de presă Reuters. În realitate, malnutriţia şi consecinţele sale ireversibile asupra sănătăţii afectează şi ţări care se bucură de o relativă bunăstare, cum este India, unde hrană există din belşug, dar accesul la ea este inegal şi conţinutul nutriţional poate fi scăzut, a explicat Lake. Subnutriţia şi mai ales oprirea din dezvoltare reprezintă una din crizele care îi afectează pe copii pe plan mondial, dar este prea puţin recunoscută, a punctat directorul UNICEF. Subdezvoltarea este consecinţa subnutriţiei în primele o mie de zile din viaţa copilului, având în vedere şi perioada de sarcină. Copiii subdezvoltaţi învaţă mai prost la şcoală şi tind să trăiască în sărăcie, având la rândul lor copii care rămân subdezvoltaţi, ceea ce sporeşte sărăcia în ţările şi regiunile afectate şi creşte decalajul dintre bogaţi şi săraci, a continuat Lake. Sâmbătă are loc la Londra summitul „Nutriţie pentru creştere”, coprezidat de guvernele britanic şi brazilian şi de Children\'s Investment Fund Foundation (CIFF), la care ţările donatoare urmează să se angajeze cu sume suplimentare în încercarea de a reglementa această problemă. Summitul are loc imediat după apariţia în revista medicală The Lancet a unei serii de studii care arată că 165 de milioane de copii sunt subdezvoltaţi din cauza malnutriţiei, iar aproape jumătate din decesele în rândul copiilor sub 5 ani - estimate la 3,1 milioane pe an - sunt provocate de malnutriţie.