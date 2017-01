Problema numărul unu în România: Educaţia!

Problema numărul unu în România este cea a educaţiei, a declarat, ieri, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. \"Eu cred că problema numărul unu în România este cea a educaţiei şi o spun la modul general, pentru că nu este numai cea adresată romilor. Fără un nivel de educaţie corespunzător, fără o pregătire bună, o persoană în România nu-şi găseşte un loc de muncă adecvat, dacă pleacă în afară aţi văzut pe piaţa muncii de acolo, locurile de muncă la care ei au acces sunt sub nivelul de pregătire care pe hârtie este în România, dar în realitate nu cred că el corespunde hârtiei, care a început să fie obţinută cu mult prea mare lejeritate în acest moment în ţara noastră. Cred că efortul nostru trebuie să se îndrepte către educaţie şi prioritatea zero în România trebuie să fie copiii. Un copil instruit de mic va avea şanse în orice societate, fie ea românească, fie din altă ţară\", a declarat ministrul la conferinţa de încheiere a proiectului \"Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială\". \"Am să acord întotdeauna ajutor deplin şi orice contribuţie pe care pot să o fac va fi, în primul şi în primul rând, la proiectele care se referă la educaţie. Aş dori ca acestea să fie cu prioritate îndreptate către copii, dar nu trebuie să neglijăm nici celelalte categorii, pentru că totuşi formarea continuă este unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus şi în această scurtă perioadă pe care o voi avea la Ministerul Muncii\", a mai spus ministrul Câmpeanu.