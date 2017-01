Problema plajelor, rezolvată cu soluţiile găsite de Primăria Constanţa

Aşa cum au anunţat încă de luni, atît prefectul Dănuţ Culeţu cît şi directorul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Ionel Manafu, ieri au fost reluate discuţiile cu operatorii plajelor, de data aceasta în prezenţa viceprimarului Constanţei, Nicolae Nemirschi şi a şefului Inspectoratului de Stat în Construcţii Constanţa, Nicolae Ciocănel. Ca şi întîlnirea precedentă, şi cea de ieri a fost bine ferită de ochii ziariştilor, iar reacţia investitorilor a fost trasă la indigo, aceştia părăsind, la final, sala în grabă, fără să facă declaraţii. Ultimul care a intrat în sală a fost cel care a şi plecat primul, declarînd că este optimist în ceea ce priveşte viitorul construcţiilor nefinalizate la termen. “Din punctul meu de vedere este posibil să se realizeze investiţiile pe plajă. Este vorba despre nişte construcţii provizorii şi, ţinînd cont că s-au semnat tîrziu contractele, se vor putea realiza. Tot ce ne trebuie este acordul de la Ministerul Mediului care întîrzie“, a declarat Nicolae Ciocănel. După terminarea discuţiilor cu uşile închise, a fost organizată o conferinţă de presă în care prefectul a prezentat întîlnirea ca pe un succes şi a dat de înţeles că toate problemele au fost rezolvate. “Am vrut să punem de acord toate părţile implicate în realizarea unui sezon estival de calitate“, a declarat Culeţu. El a adăugat că a rezolvat problema serviciului Salvamar aşa cum a fost îndemnat de viceprimarul Nicolae Nemirschi, solicitînd fonduri de la bugetul central. “Prin intermediul secretarului de stat din cadrul Ministerului Mediului, Ana Lucia Varga, s-a făcut un amendament marţi la Camera Deputaţilor, iar din cota de 50% aferentă taxei pe care operatorii o plătesc pentru închirierea plajelor, va fi alocată DADL-ului suma necesară pentru plata salvamarilor. Pentru a urgenta apariţia acestui serviciu am decis ca acele contracte care au fost încheiate anul precedent să fie prelungite cu valoare stabilită deja“, a declarat prefectul.

Soluţia găsită de prefect, caracterizată de viceprimar ca fiind “cu dus şi întors“

O altă problemă stringentă cu care se confruntă operatorii de plajă, şi anume posibilitatea ridicării unor construcţii pe plajă după expirarea termenului legal - 15 mai, a fost rezolvată de prefect printr-o soluţie caracterizată de viceprimarul Nemisrchi “cu dus şi întors“. “În legătură cu construcţiile de pe plajă s-a pus problema modului în care se respectă Legea 597/2001 şi, din discuţiile avute, este absolut clar că interzicerea prevăzută în lege se referă la, citez: pregătire, reparare, curăţare, repararea străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare. În plus, noi considerăm că acele clădiri provizorii pot fi foarte uşor realizate. În al treilea rînd, şi aici trebuie să îi mulţumesc viceprimarului Nicolae Nemirschi, în conformitate cu legea, este necesar ca autorizaţiile de construcţie să fie emise numai după ce PUZ-ul este aprobat în şedinţă de Consiliu Local. Personal îl voi ruga pe primarul Mazăre să convoace, săptămîna viitoare, o şedinţă pentru aprobarea acestui PUZ, pentru ca să dăm foarte repede aceste autorizaţii şi să avem foarte repede aceste contrucţii, necesare unor servicii de calitate“, a declarat Culeţu. Ca urmare a declaraţiilor făcute de prefect în legătură cu posibilitatea ridicării unor construcţii noi după expirarea termenului legal, viceprimarul Nemirschi a adus în discuţie o nouă problemă: cea a favorizării operatorilor în dezavantajul investitorilor care construiesc în afara perimetrului plajei. “Procedurile sînt foarte clare. Nimeni nu semnează o autorizaţie ilegală din moment ce aceasta poate fi contestată de prefect. Am făcut o adresă scrisă, iar prefectul îmi va răspunde aşa cum a declarat public: că interdicţia de construire în staţiuni, între 15 mai şi 15 septembrie, se referă numai la lucrările de reparaţii. Cu alte cuvinte, construcţiile noi se pot realiza dar, din punctul meu de vedere, această chestiune este cu dus şi întors pentru că o lege nu poate fi valabilă numai pentru plajă. Legea ar trebui să fie valabilă şi pentru construcţiile noi de pe teritoriul staţiunii. Şi aşa va fi! Dacă s-a dat această decizie de prefect, împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, atunci se va aplica tuturor. În ceea ce priveşte planul urbanistic zonal, dacă are avizul de la Mediu, se poate ţine şedinţa Consiliului Local. Îndeplinindu-se aceste condiţii, putem discuta de termene noi, altele decît 30 de zile, pentru eliberarea autorizaţiilor, în special pentru Mamaia“, a declarat Nemirschi. Viceprimarul a mai precizat faptul că şi Electrica are nevoie de prelungirea acestui termen legal pentru ca să poată finaliza lucrările la cîteva posturi de transformare, operaţiuni obligatorii pentru evitarea problemelor înregistrate anul trecut, cînd căderile de tensiune au fost frecvente.