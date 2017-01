Problema termoficării, în dezbatere publică

ÎNCĂLZIRE PE GAZE Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-a întâlnit, zilele trecute, cu sute de cetăţeni din cartierul de sud-vest al oraşului (zona din jurul Şcolii Sf. Andrei, străzile T.S. Săveanu, Gh. Murnu, Pictor Tonitza şi Sirenei). Primul subiect adus în dezbatere de cetăţeni a fost rezolvarea problemei termoficării. Cu această ocazie, Claudiu Tusac i-a informat pe cetăţeni despre organizarea referendumului privind rezilierea contractului cu SC Callatis Therm SA şi solicitarea de despăgubiri de către administraţia locală de la această societate, bani despre care Tusac spune că vor reveni cetăţenilor care au suferit de frig în iarna trecută. Una dintre soluţiile propuse de specialiştii Primăriei este utilizarea gazului metan, care, în opinia primarului, este un combustibil mult mai ieftin decât Combustibilul Lichid Uşor, iar cheltuielile de încălzire se reduc considerabil.

CÂINII, O PROBLEMĂ A doua problemă discutată de primar cu cetăţenii a fost cea a câinilor maidanezi. Tusac a evidenţiat două soluţii şi pentru rezolvarea acesteia. Una ar fi transportul câinilor maidanezi la biobaza din Constanţa, alta ar fi construirea unei astfel de unităţi mari în arealul Mangaliei, cu ajutorul unor investitori străini. Primarul a amintit că deja sunt în discuţii cu un investitor italian, care are o astfel de biobază în Italia pentru 10.000 de câini, unde maidanezii sunt îngrijiţi, sterilizaţi, astfel încât, în câţiva ani, numărul câinilor din Mangalia să se reducă semnificativ. În altă ordine de idei, locuitorii din Mangalia au apreciat proiectele primarului de anvelopare a blocurilor, de reabilitare a şoselelor şi a trotuarelor. Şeful administraţiei locale a asigurat cetăţenii că va reveni în cartier. „Putem avea un oraş frumos, aşa cum merită copiii noştri. Prin aceste întâlniri voi cunoaşte cel mai bine nevoile cetăţenilor şi mă voi ocupa de rezolvarea problemelor semnalate în mod prioritar. Dialogul trebuie să fie unul constructiv, iar rezultatele lui se vor vedea. În cei doi ani de mandat cât am fost primar efectiv, că în restul timpului am fost suspendat, am făcut mai multe decât alţii în 12 ani”, a spus Tusac.