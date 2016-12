„Probleme actuale ale economiei globale”, la „Ovidius”

Ajunsă la cea de-a zecea ediție, Conferința Internațională „Probleme actuale ale economiei globale”, organizată de Facultatea de Științe Economice (FSE) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (președinte al comitetului de organizare - rectorul prof.univ.dr. Dănuț Tiberius Epure, vicepreședinte - decanul FSE, prof.univ.dr. Cerasela Spătariu), reuneşte, ca în fiecare an, participanți reprezentând universități de prestigiu, din țară și din străinătate, animați de dorința de a aborda teme economice de actualitate și de a-și prezenta rezultatele propriilor cercetări. Prin cadrul de organizare și secțiunile propuse, conferința reprezintă o oportunitate și un argument pentru dezbatere, schimb de idei și în ultimă instanță, soluții pentru mediul economic în contextul actual. Lucrările conferinţei se desfăşoară pe următoarele secţiuni: Secţiunea I: Afaceri internaţionale şi integrare europeană (Subsecţiuni: Afaceri internaţionale; Integrare europeană; Strategii de dezvoltare regională), Secţiunea II: Economia şi administrarea afacerilor (Subsecţiuni: Economie şi informatică economică; Marketing - Management; Finanţe - Contabilitate).Un moment aparte în cadrul conferinței este decernarea titlului de Doctor Honoris Causa prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. Astfel, manifestările prilejuite de Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale economiei globale” Ediţia a X-a oferă ocazia de a recunoaşte o personalitate în domeniul economic care, prin profesionalismul şi dăruirea în slujba ştiinţei economice, prestigiu şi credibilitate constituie un model pentru comunitatea academică. Calităţile de cercetător ştiinţific, recunoscute de cel mai înalt for ştiinţific al ţării - Academia Română, profesionalismul în slujba ştiinţei economice, modelul de responsabilitate patriotică a economistului, dovedit de-a lungul întregii cariere profesionale, sprijinul de care FSE s-a bucurat în timp din partea profesorului, în calitate de Director al Institutului de Economie Naţională din cadrul Academiei Române, Preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România - reprezintă o parte dintre argumentele propunerii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa. Festivitatea de decernare a titlului are loc astăzi, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului (Campusul Universitar, etaj 1).