Probleme cu accidentările şi... vizele

Vestea bună: HCM a cîştigat cu 14 goluri la Sala Sporturilor şi Conversano are nevoie acum de un miracol pentru a se califica. Vestea proastă: trei titulari sînt accidentaţi, iar sîrbii au probleme cu vizele pentru Italia. ”Încercăm pe toate căile, la Federaţia Italiană, la Comitetul Olimpic Italian, la EHF şi la Ambasada României, pentru a obţine vizele. Avem cinci jucători sîrbi. Sper să rezolvăm şi să putem alinia o formaţie cît mai competitivă, mai ales că Toma are genunchiul umflat, Stavrositu a făcut entorsă la gleznă, iar Adzic nu este refăcut. Vrem să ne calificăm în grupe cu o dublă victorie. Sîntem, totuşi, HCM şi vrem să ne respectăm blazonul”, spune directorul executiv, Nurhan Ali. În consecinţă, antrenorul Lucian Rîşniţă a hotărît să ia 16 jucători în Italia. ”Este o problemă accidentarea lui Stavrositu. De obicei, el îşi revine mai greu după entorse. Poate se va cunoaşte absenţa lui, nu avem un lot atît de complet încît să nu ne afecteze”, spune Lucian Rîşniţă. Mulţumit de apărare, selecţionerul vrea mai mult de la atac: ”Încă avem posibilitatea să jucăm mai dinamic, mai ales 6 contra 6, în atac, unde am vrea să exploatăm mai mult valoarea lui Milinovic şi Muraru. Eu caut să impun un joc mai aprig în atac”. Echipa se va pregăti pînă joi la Constanţa, vineri fiind programată plecarea în Italia, pe ruta Bucureşti – Roma – Conversano. Meciul se joacă sîmbătă, de la ora 21.00, şi va fi arbitrat de sîrbii Zoran Tijanic şi Nebojsa Grkovic.