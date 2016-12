Probleme cu salariile în prima lună din 2014

Anul 2014 nu a început deloc bine pentru foarte multe primării din judeţul Constanţa. În timp ce o serie de primării nu pot face decât plăţi pentru facturi mai vechi de 90 de zile, altele nu au bani nici de salarii. La Pantelimon, edilul comunei, Vasile Neicu, spune că începutul de an a fost foarte dificil. „Este pentru prima oară, în cei 17 ani de când ocup această funcţie, când nu am bani pentru salariile angajaţilor. Avem de încasat mai multe sume, însă din cauza modificărilor legislative la nivel de trezorerii, din cauza schimbării conturilor, nu am putut primi banii. Avem, de exemplu, şi un excedent bugetar de anul trecut, dar pe care nu îl putem folosi decât pentru investiţii. Pentru salarii aşteptăm să se deblocheze trezoreria. Probabil că luna ianuarie va fi singura cu întârzieri în ceea ce înseamnă plata salariilor”, a declarat Vasile Neicu. El a precizat că, pentru 2014, bugetul se va încadra în aceleaşi limite ca anul trecut. „Gradul de încasare a taxelor şi impozitelor la nivelul comunei este foarte ridicat pentru că ne-am luat toate măsurile. De exemplu, toţi agricultorii din comuna Pantelimon completează la începutul anului un tabel în care sunt trecute toate terenurile şi anexele pentru care plătesc impozit, având astfel constant o situaţie cu ce bani trebuie să încasăm. După aceea, toţi agricultorii din comună trebuie să-şi plătească taxele şi impozitele pentru a putea primi adeverinţele necesare la APIA sau la alte instituţii de unde urmează să primească subvenţie. Facem acest lucru de foarte mulţi ani şi nimeni nu s-a plâns. Oamenii au înţeles că trebuie să-şi plătească taxele şi impozitele”, a explicat primarul. În ceea ce priveşte investiţiile din acest an, Vasile Neicu a afirmat că există o listă de priorităţi ce urmează a fi aprobată în şedinţa de la sfârşitul acestei luni, când probabil va fi aprobat şi bugetul local pentru acest an.