Probleme de efectiv la Viitorul

Întâlnirea din etapa a 7-a a Seriei I din Liga a II-a la fotbal se anunţă una extrem de dificilă pentru Viitorul Constanţa. Formaţia constănţeană va evolua în deplasare, cu Dunărea Galaţi, o echipă extrem de incomodă mai ales pe propriul teren, însă grijile antrenorului Cătălin Anghel sunt mult mai mari. Pentru această partidă, cinci jucători au şanse reduse de a evolua, fie din cauza accidentărilor, fie datorită convocărilor la lotul naţional. Fundaşul Ninu este nerefăcut după accidentarea suferită în meciul cu CS Otopeni, din etapa a 5-a, şi nu va fi apt până la întâlnirea de sâmbătă, iar atacanţii Pantelie şi Hertu s-au accidentat în confruntarea cu Juventus Bucureşti, dar se fac eforturi pentru ca ei să fie recuperaţi până vineri, atunci când echipa va pleca spre Galaţi. Alţi trei jucători din lot, juniorii Cârstocea, Benzar şi Cureteu, sunt convocaţi la lotul naţional under 19 al României care în această săptămână dispută două partide de verificare, în deplasare, cu selecţionata similară a Moldovei şi vor reveni la Constanţa abia în noaptea de joi spre vineri. În schimb, portarul Vlas a revenit la antrenamente şi sunt şanse mari ca el să poată reveni în poarta Viitorului. „Sunt probleme de efectiv, însă lotul este numeros şi fiecare trebuie să-şi facă datoria atunci când este solicitat. Avem un grup unit, de caracter, care va depăşi cu siguranţă această perioadă pentru că au valoare, iar eu am încredere în ei. Sunt aceiaşi jucători care au câştigat primele două meciuri şi tot ei vor readuce echipa pe linia de plutire. Fiecare echipă are momente dificile, însă nu trebuie să facem o tragedie. Uitaţi-vă la Barcelona. A făcut egal acasă. Nicio echipă nu poate juca la fel etapă de etapă, iar lipsa unor jucători, aşa cum s-a întâmplat şi la noi, poate conta. Important este să avem încredere, curaj şi determinare mai departe pentru că sunt convins că vom începe din nou să câştigăm“, a spus antrenorul Cătălin Anghel. Partida dintre Dunărea Galaţi şi Viitorul Constanţa, din etapa a 7-a a Ligii a II-a, va fi arbitrată de o brigadă formată din Augustus Constantin (Rm. Vîlcea), ajutat de Eugen Gheorghe (Suceava) şi Ciprian Geambazu (Buşteni).