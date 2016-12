Probleme de efectiv la Viitorul

Partida din etapa a 5-a, din deplasare, cu CS Otopeni, a însemnat un adevărat coşmar pentru Viitorul Constanţa. S-au pierdut atunci cele trei puncte, s-a ratat un penalty, jucătorii constănţeni au trimis de două ori mingea în bară şi, poate, cel mai important lucru, doi jucători s-au accidentat. Portarul Adrian Vlas a suferit o întindere la aductori, iar Ducu Ninu a efectuat un RMN, în urma căruia s-a stabilit că are o întindere de ligamente. Dacă Vlas a reluat ieri antrenamentele, efectuând alergări uşoare şi are şanse de a fi recuperat până la întâlnirea de sâmbătă, de pe teren propriu, cu Juventus Bucureşti, Ninu va rata, cel mai probabil, întâlnirea de sâmbătă. O pierdere importantă ţinând cont că apărarea este în acest moment punctul slab al formaţiei pregătite de Cătălin Anghel. În rest, întreg lotul este valid şi se aşteaptă prima victorie după trei etape. Pentru a oferi jucătorilor posibilitatea de a rămâne conectaţi la ritmul unei partide, Anghel a programat, ieri, un joc şcoală între cei care au evoluat mai puţin în ultima perioadă şi o selecţionată formată din juniori republicani A şi B. Au lipsit de la această partidă cei trei internaţionali under 19, Cârstocea, Benzar şi Cureteu, care au participat la o acţiune a lotului reprezentativ. „A fost un test util, în care cei care nu prea au jucat în acest început de campionat au avut ocazia să aibă mai multe meciuri în picioare“, a punctat Anghel.

Partida de sâmbătă, de la ora 11.00, de la Ovidiu, din etapa a 6-a a Ligii a II-a, dintre Viitorul şi Juventus, va fi arbitrată de Florin Ghimbăşan, ajutat de Lucian Ilieş şi Daniel Hîrlab, toţi din Braşov.