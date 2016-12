Probleme de lot la FC Farul

Clasată pe ultimul loc în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se confruntă cu mari probleme de efectiv înaintea întâlnirii cu Dunărea Galaţi, decisivă în lupta pentru evitarea retrogradării, programată sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.00, în etapa a 22-a. La debutul său pe banca tehnică a grupării de pe litoral, antrenorul principal Ion Răuţă nu-i va avea la dispoziţie pe fundaşul Nicolae Buzea, mijlocaşii Sergiu Popescu şi Nicola Berti, toţi suspendaţi, în timp ce fundaşul Alexandru Birău este accidentat la glezna piciorului drept, iar atacantul Ovidiu Stoianof este incert din cauza unor dureri la gambă. În plus, FC Farul s-a despărţit în această săptămână de mijlocaşul Fabian Mucsi şi fundaşul Dan Constantinescu. În aceste condiţii, tehnicianul constănţean găseşte cu greu 18 jucători pe care să-i treacă pe foaia de joc.

„Ca să completez lotul, trebuie să iau câţiva juniori. În acest sens, am organizat un joc-şcoală cu echipa de juniori, pentru a vedea pe cine să alegem”, a explicat Răuţă. În schimb, a revenit fundaşul Constantin Bumbac, care a fost transferat în această iarnă la Constanţa, dar nu a apucat să debuteze într-un joc oficial pentru FC Farul. „Trebuie să ne arate la Galaţi că nu l-am achiziţionat degeaba. Va fi dificil pentru toţi în condiţiile acestor absenţe, dar nu avem timp să ne lamentăm. Am încercat să-i încurajez pe jucători, să schimb atmosfera de la echipă şi le-am cerut doar să arate o altă atitudine. Cine intră trebuie să moară pe teren, altfel nu mai are ce căuta la Farul. Indiferent de rezultat, dacă dau dovadă de agresivitate şi dăruire nu am ce să le reproşez”, a adăugat Răuţă. Antrenorul constănţean se va întâlni azi, de la ora 19.00, la stadion, cu fanii Farului şi speră să primească sprijinul acestora.