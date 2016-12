Probleme de sexualitate la 12 ani

20:13:44 / 11 Februarie 2014

nimic nou sub soare

ma apropii de 60 de primaveri si in clasa a 7 a am avut o colega care a ramas gravida m-am masturbat de la 12 ani ,dezverginat la 14, in concluzie :natura umana a ramas aceeasi in ultimii 50 de ani si ....nu mai mira relatarile astea ,,revoltatoare"