Probleme în defensiva Farului

După două egaluri consecutive, FC Farul Constanţa a cunoscut sâmbătă gustul amar al înfrângerii pentru prima oară în acest sezon, cedând în fieful celor de la CS Otopeni, cu 2-4, în etapa a 3-a a Ligii a II-a la fotbal. „Am avut o evoluţie slabă şi, din păcate, nu am mai repetat jocul defensiv bun din primele două etape. Am primit foarte uşor cele patru goluri, chiar şi cel de-al doilea, venit dintr-o execuţie la vinclu. Este îmbucurător că ambii atacanţi au marcat, dar am fi putut să câştigăm dacă am fi fost mai atenţi în apărare. Jucătorii mi-au lăsat impresia că nu au crezut niciun moment că pot întoarce rezultatul, după ce am încasat două goluri foarte rapid. Am lăsat impresia că revenim şi la 2-1, şi la 3-2, dar nu am reuşit. Sunt convins că, dacă egalam, am fi luat cele trei puncte”, a spus antrenorul grupării de pe litoral, Marian Pană. Tehnicianul constănţenilor este convins că echipa se poate redresa rapid, însă meciul cu Astra II Giurgiu, programat sâmbătă, pe teren propriu, poate fi decisiv pentru parcursului lui Buzea şi compania. „Întâlnim o echipă bună, care nu a pierdut în acest sezon, dar trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a învinge. Dacă nu vom câştiga, vom fi sub stress-ul lipsei de puncte şi al minusului de la adevăr. Este important că nicio echipă nu a pornit tare în acest sezon, iar două succese consecutive te pot urca în partea superioară a clasamentului. Mă îngrijorează doar faptul că jocul echipei nu a crescut după o evoluţie destul de bună în primele două etape”, a adăugat Pană, care speră ca suporterii să fie în continuare alături de echipă: „Dacă am fi câştigat la Otopeni, sunt convins că ar fi venit mai mulţi spectatori la jocul de sâmbătă. Ştiu că rezultatele pot schimba situaţia, dar îmi doresc ca fanii să fie alături de băieţi. În ceea ce mă priveşte, îmi fac meseria cât pot de bine, dar sunt conştient că rezultatele fac ca lumea să te aprecieze. Dacă acestea nu există, eşti contestat”.