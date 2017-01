Probleme în defensivă pentru Viitorul

Şocul primei divizii pare să fie resimţit tot mai mult de tânăra formaţie constănţeană FC Viitorul, care a bifat a cincea partidă consecutivă fără victorie în Liga 1 la fotbal. Tinereţea lotului, în care media de vârstă este sub 22 de ani, dar mai ales lipsa de experienţă la acest nivel a jucătorilor, excepţie fac doar Dică, Onicaş şi Vâtcă, sunt probleme de care adversarele formaţiei pregătite de Cătălin Anghel au reuşit să profite până în acest moment. Dacă la mijlocul terenului şi în ofensivă s-a evoluat destul de promiţător, constănţenii reuşind să înscrie până acum patru goluri şi să-şi creeze multe alte situaţii foarte mari de a marca, defensiva a fost, de departe, veriga slabă. Chiar şi fundaşii care nu se află la prima experienţă în Liga 1 au gafat decisiv în multe cazuri.

„Ne îngrijorează şi pe noi uşurinţa cu care primim goluri. Se discutase toată săptămâna despre cum joacă Mediaşul, cu mingi lungi către Astafei şi Buş. Nu s-au respectat indicaţiile antrenorului. Să sperăm că în următoarele partide vom elimina greşelile individuale care ne-au dus la pierderea atâtor puncte. Cu Mediaşul consider că am avut şi mult ghinion, iar arbitrul are şi el partea lui de vină, pentru că faultul lui Larie a fost în afara careului. A trebuit apoi să schimbăm tot registrul tactic. Sunt încrezător totuşi că putem juca tot mai bine de acum încolo şi vor veni şi rezultatele“, a declarat preşedintele Viitorului Constanţa, Paul Peniu.

DOI SUSPENDAŢI CU CEAHLĂUL. În urma eliminărilor din partida cu Gaz Metan Mediaş, Ionuţ Larie şi Alin Toşca au fost suspendaţi câte o etapă de Comisia de Disciplină a LPF şi au primit o penalitate de câte 740 lei. „Urmează un nou meci greu pentru că cele mai dificile partide sunt cu echipele de aceeaşi valoare ca noi. Chiar dacă vor lipsi cei doi jucători, avem soluţii şi am încredere în fiecare component al lotului. Dacă alte formaţii aruncă în luptă câte un jucător mai tânăr în anumite momente, noi ne-am luat responsabilitatea şi cu riscurile de rigoare am aruncat în luptă unsprezece jucători. Sunt tineri, iar dorinţa noastră este de a produce jucători de valoare. Cei tineri au nevoie doar de timp“, consideră Peniu. Partida Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Viitorul Constanţa, din etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal, va avea loc luni, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 1.