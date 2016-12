Probleme în mariajul lui Jodie Foster

Actriţa şi regizoarea americană Jodie Foster nu are parte încă de o căsnicie fericită. Presa de peste Ocean a titrat că aceasta este foarte nemulţumită de faptul că soţia sa, Alexandra Hedison, are o relaţie mult prea apropiată cu fosta sa parteneră, avocata Joy Stanley. “Sunt încă apropiate şi îşi vorbesc în fiecare zi”, a povestit o sursă din anturajul actriţei. Însă şi fotografa Alexandra Hedison are propriile motive de supărare, pentru că fosta parteneră a soţiei sale, producătorul Cydney Bernard, este mai în fiecare zi în casa lor. Jodie Foster şi Cydney Bernard au împreună doi copii pe care îi cresc împreună, deşi s-au despărţit din anul 2008. Aşa că, de dragul celor doi băieţi ai lor, Jodie Foster şi Cydney Bernard încearcă să aibă o relaţie cât mai armonioasă, care însă s-a complicat după ce actriţa s-a căsătorit cu Alexandra Hedison. Aceasta se simte în continuare ca un intrus în familia actriţei, mai ales că prezenţa zilnică a lui Cydney Bernard o împiedică să aibă, la rândul ei, o relaţie cu copiii, după cum i s-a confesat fostei partenere de viaţă.

Jodie Foster nu pare pregătită să îi spună lui Cydney Bernard să îşi mai rărească vizitele, în schimb este nemulţumită de relaţia apropiată a soţiei sale cu Joy Stanley. Actriţa argumentează că pune în balanţă fericirea băieţilor săi, dar Alexandra Hedison nu prea mai suportă crizele de gelozie ale soţiei sale. Aceasta a întâlnit-o pe Joy Stanley în 2006, după despărţirea de Ellen DeGeneres. Cele două formau un cuplu de patru ani, dar în 2004, Ellen DeGeneres a părăsit-o pe nepusă masă, pentru Portia de Rossi. Alexandra Hedison a avut nevoie de un an şi jumătate ca să poată reîncepe o relaţie cu Joy Stanley, iar cele două au fost foarte discrete. Nimeni nu a ştiut nici când erau împreună şi nici când s-au despărţit.