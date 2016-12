Probleme în ofensiva Farului

DOAR DOI MARCATORI. Privită drept o candidată la retrogradare, după ce lotul a fost alcătuit cu doar o săptămână înaintea debutului de sezon, FC Farul a reuşit să se menţină pe linia de plutire graţie golurilor lui Adrian Cîmpeanu. Atacantul în vârstă de 29 de ani a punctat în patru rânduri, de fiecare dată decisiv, asumându-şi şi rolul de lider, atât în teren, cât şi în vestiar. Reuşitele au atras însă atenţia adversarilor, care i-au acordat un marcaj special în ultimele runde, astfel că golgeterul constănţenilor nu a mai reuşit să înscrie. L-a ajutat doar mijlocaşul dreapta Scărlătescu, care a punctat decisiv în disputa cu Gloria Buzău, după ce-şi trecuse în cont şi primul gol al echipei de pe litoral în acest sezon, cu Viitorul Constanţa, în etapa de debut. În rest, atât atacanţii, cât şi mijlocaşii ofensivi au rămas datori, irosind puţinele ocazii create de FC Farul. Drept urmare, constănţenii au cea mai slabă ofensivă din Seria I a Ligii a II-a, cu doar şase goluri marcate în 11 meciuri. Mai mult, Liviu Ştefan şi compania nu au marcat niciodată mai mult de un gol în meciurile susţinute în acest campionat. „Când Adi Câmpeanu nu este în zi de gol, avem probleme”, a spus Ioan Sdrobiş. „Nu doar atacanţii trebuie să dea gol. Orice jucător poate face acest lucru. Am avut ocazii, dar parcă nu vrea să intre mingea în poartă. Probabil că este nevoie de o descătuşare, un meci în care să marcăm şi noi de două ori, altfel aşteaptă toţi să înscrie Cîmpeanu. Este clar că avem nevoie de un mijlocaş coordonator şi un atacant. Noroc că stăm bine în apărare. Am primit în acest debut de campionat tot atâtea goluri cât două candidate la promovare, Ceahlăul şi Concordia. La ce rezultate am înregistrat, cred că echipa a luat-o înaintea problemelor din club şi trage după ea şi partea administrativă”, a declarat preşedintele constănţenilor, Relu Damian.

FĂRĂ DRAGOŞ BOBOC. Învinşi la Chiajna, constănţenii au nevoie de un succes în disputa cu Steaua II Bucureşti, programată sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 12-a, pentru a ieşi din zona fierbinte a clasamentului. Din păcate, Ioan Sdrobiş nu-i va putea folosi pe cei doi mijlocaşi centrali, Buzea fiind în continuare accidentat, în timp ce Boboc este suspendat, după ce a încasat la Chiajna al patrulea avertisment din acest campionat. „Va fi un meci foarte dificil, mai ales că adversarul va primi mai multe întăriri de la prima echipă. Avem nevoie de punctaj maxim în cele două partide de pe teren propriu, iar orice punct adus din deplasare este bonus. Măcar să încheiem tutul cu -2 la adevăr, iar în iarnă să încercăm să ne rezolvăm problemele”, a adăugat Damian.