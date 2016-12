Probleme în ofensivă pentru FC Farul

După un început bun de campionat, FC Farul Constanţa a înregistrat trei eşecuri consecutive, două în campionat şi unul în Cupa României. În toate cele trei jocuri, cu CF Brăila (0-1), Pandurii Tg. Jiu (0-4) şi FC Clinceni (0-3), constănţenii nu au reuşit să înscrie nici măcar un singur gol! Jucătorii pregătiţi de Ion Răuţă şi Gică Mina şi-au creat situaţii bune de a înscrie de fiecare dată, însă lipsa unui atacant veritabil, cu experienţă în faţa porţii, a privat formaţia constănţeană de puncte care ar fi putut-o propulsa pe un loc mult mai sus în clasament. FC Farul ocupă, după primele cinci etape, locul 5, cu 7 puncte, având un golaveraj negativ, patru goluri marcate şi şase primite. De remarcat faptul că toate cele patru goluri ale Farului au fost înscrise în deplasare, câte două la Buzău şi Bacău, unde s-a şi câştigat, de altfel. Pe teren propriu, FC Farul a remizat cu Unirea Tărlungeni, scor 0-0, şi a cedat la limită, scor 0-1, cu CF Brăila.

„Şi la Clinceni am suferit mult în atac, pentru că a lipsit Silvăşan şi nu avem alţi jucători cu experienţă care să înscrie. Aşa s-a întâmplat şi cu Tărlungeni sau Brăila, când am dus mingea în careu, însă acolo nu a avut cine să înscrie. Am ratat chiar şi un penalty... Degeaba combinăm frumos, ne creăm ocazii, dacă nu avem jucători cu experienţă. Sperăm ca în această săptămână să îl putem recupera pe Silvăşan”, a declarat antrenorul principal Ion Răuţă. Formaţia constănţeană va întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Farul”, pe CSMS Iaşi.