Probleme în tabăra gazdelor

Debutantă la un turneu final al Campionatului European de fotbal, Ucraina are probleme înaintea primului joc din Grupa D, cu Suedia. Antrenorul Oleg Blohin nu ştie pe ce jucători poate conta în acest meci, după ce zece dintre ei s-au simţit rău înaintea ultimului joc amical, cu Turcia. „Iniţial am zis că este o toxiinfecţie alimentară, dar acum nu ştiu ce să mai cred, pentru că jucătorii nu au mâncat acelaşi fel de mâncare”, a spus Blohin. În plus, atmosfera a devenit şi mai tensionată după ce fostul internaţional sovietic Alexander Zavarov l-a acuzat pe medicul naţionalei, Leonid Mironov, de un eventual caz de dopaj. În 2009, Mironov a fost suspendat pentru un caz asemănător petrecut la Arsenal Kiev, echipă antrenată atunci de Zavarov. Unul dintre jucători, Danilov, a fost testat pozitiv, iar în urină i s-au găsit urme ale steroidului dexametazon. Dacă Tymoshchuk şi Voronin se pare că şi-au revenit şi vor fi titulari, Shevchenko are mari şanse să fie doar rezervă în partida din această seară.

Cu toate că selecţionerul naţionalei Suediei, Erik Hamren, consideră că reprezentativa Ucrainei este favorită, aceasta a pierdut patru din ultimele opt partide disputate pe teren propriu. Suedezii au un moral bun, după ce au câştigat ultimele patru partide, singurul semn de întrebare fiind cine va juca în atac alături de Ibrahimovic. Elmander este recuperat după accidentarea suferită, dar Toivonen a jucat foarte bine în ultimul amical, cu Serbia, în care a şi marcat.

Echipele probabile - Ucraina (antrenor Oleg Blohin): Pyatov - Gusev, Khacheridi, Mykhalik, Rakitskiy - Tymoshchuk, Nazarenko, Yarmolenko, Konoplyanka - Devic, Voronin; Suedia (antrenor Erik Hamren): Isaksson - Lustig, Mellberg, J. Olsson, M. Olsson - Elm, S. Larsson, Kallstrom, A. Svensson - Toivonen (Elmander), Ibrahimovic. Arbitri: Cuneyt Cakir (centru) - Bahattin Duran şi Tarik Ongun (asistenţi) - Huseyin Gocek şi Bulent Yildirim (asistenţi suplimentari) - toţi din Turcia; Marcin Borski (rezervă - Polonia).