Probleme încă nerezolvate după inundaţiile din iunie

Au trecut trei luni de la ploile torenţiale care au distrus peste 60% din infrastructura rutieră a comunei Independenţa. În tot acest timp, Primăria şi Consiliul Local au căutat cele mai bune şi ieftine soluţii pentru a remedia din probleme. „De la 1 iulie şi până în prezent, am mobilizat 100 de locuitori din comună pentru a înlătura efectele inundaţiilor. În primele zile după potop, am scos nămolul din cele şase gospodării inundate, am decolmatat rigolele pline de bucăţi de asfalt şi pietre aduse de apă. Am făcut eforturi pentru a remedia cât mai multe din drumurile afectate. Din păcate, resursele noastre financiare nu au fost suficiente”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că cele mai afectate au fost străzile reabilitate prin programul SAPARD, acolo unde bucăţi întregi de asfalt au fost dislocate de torentele de apă. „Am avut mare noroc că, la ultimul cod portocaliu, ploile nu au provocat atât de mari pagube, fiind pe alocuri identificate câteva acumulări de apă. Sperăm în continuare să primim sprijin financiar pentru a reface străzile distruse în iunie”, a spus Gâscan.