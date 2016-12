Probleme la Facebook

O breşă de securitate a reţelei de socializare Facebook a fost descoperită vineri. Astfel, potrivit The Next Web, această problemă ar permite oricui să vadă adresa de e-mail cu care eşti înregistrat pe Facebook. Ba, mai rău, se pare că o parte din conturi puteau fi accesate fără a fi nevoie de introducerea parolei. Aceeaşi sursă a precizat că peste un milion de utilizatori au fost afectaţi. Pentru a evita problemele, oficialii Facebook au decis să dezactiveze caracteristica în interiorul căreia s-a format breşa de securitate. Mai concret, este vorba de login-ul prin shortcut URL. În urma unor informaţii apărute pe Hacker News, cei de la The Next Web susţin că au efectuat o căutare pe Google după codul inurl:bcode=[*]+n_m=[*] site:facebook.com. iar rezultatele returnate făceau referinţă directă la 1,32 de milioane de conturi şi adresele de e-mail aferente. Odată accesate link-urile, acestea expiră şi reţin adresele folosite. Cum cei mai mulţi dintre utilizatori au dat deja click, acestea ofereau accesul direct la adresa de e-mail.