Probleme mari în apărarea Farului

La primul meci în postura de antrenor principal cu puteri depline, Gică Butoiu va fi nevoit să facă mai multe improvizaţii în formula de start. Tehnicianul Farului nu-i va putea folosi în partida de la Bucureşti, cu Sportul Studenţesc, programată duminică, de la ora 13.00, în etapa a 23-a a Ligii a II-a, pe Mendy, Chico şi Teekloh, accidentaţi, şi Ninu, suspendat, în timp ce Măţel este incert. „Trebuie să găsim soluţii, în special în apărare. Marea noastră speranţă este să-l putem folosi pe Măţel, pentru că, în caz contrar, situaţia se va complica”, a explicat Butoiu. Căpitanul constănţean suferă de pubalgie şi a efectuat ieri doar alergări uşoare, după trei zile de pauză totală. „Nu ştiu dacă voi putea juca. Voi afla abia după antrenamentul de sâmbătă”, a adăugat Măţel. În ciuda absenţelor, jucătorii grupării de pe litoral sunt decişi să obţină un succes care să-i readucă în lupta pentru promovare. „Pentru noi, meciul din Regie este decisiv. Orice alt rezultat decât victoria ne compromite şansele la promovare. Dacă luăm cele trei puncte, rămânem în cărţi şi demonstrăm că putem mai mult decât am arătat în acest retur. Depinde de antrenor dacă va considera că merit să intru pe teren. În cele trei meciuri din finalul turului ne-a folosit pe cei mai tineri, pentru că ne cunoaşte bine şi are încredere în noi”, a spus Marius Soare. „Din cauza eşecurilor din ultimele etape, disputa cu Sportul a devenit decisivă. Vom juca doar pentru cele trei puncte, pentru că nu mai avem nimic de pierdut. Dacă învingem, intrăm din nou în lupta pentru promovare, pentru că ajungem la două puncte de bucureşteni. Sunt convins că atmosfera din lot se va schimba în momentul în care vor fi rezultate bune”, a adăugat Florin Pătraşcu. Antrenorul formaţiei de pe litoral a decis să trimită şapte jucători, Neagu, M. Iovănescu, Ignat, Mansur, Henry, Prodan şi Tudorache, la echipa secundă, pentru disputa de azi, cu Viitorul Chirnogi, din Liga a III-a. Butoiu a anunţat că principalul candidat la funcţia de antrenor secund este fostul jucător al Farului, Alexandru Popovici. „Am vorbit cu el şi mi-a spus că este interesat de această ofertă”, a spus tehnicianul constănţean. În vârstă de 45 de ani, Popovici este liber de contract, după ce a pregătit în finalul sezonului trecut pe ARO Câmpulung, formaţie desfiinţată din cauză problemelor financiare. Fostul fundaş a fost secundul lui Florin Marin la mai multe echipe, printre care FC Farul, Rocar Bucureşti şi Ceahlăul Piatra Neamţ. În plus, postul de director tehnic va fi ocupat de un alt fost fotbalist al Farului, Dennis Şerban, discuţiile cu actuala conducere a clubului urmând să fie finalizate la începutul săptămânii viitoare.